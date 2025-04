Les prix ont augmenté de plus de 12% en quatre ans

Tahiti, le 14 avril 2025 – L'institut de la statistique (ISPF) vient de publier le bilan des prix 2024 en Polynésie française. Entre décembre 2023 et décembre 2024, les prix à la consommation ont augmenté d'1,4%, et le niveau général des prix continue son ascension pour atteindre une augmentation cumulée de 12,2% depuis 2021. Une hausse de l'indice des prix à la consommation (IPC) impactée par les tarifs des assurances, loyers et restauration.





Loin d'être stoppée, l'inflation poursuit sa triste progression. Sur douze mois, entre décembre 2023 et décembre 2024, les prix à la consommation ont augmenté d'1,4%, notre ainsi l'ISPF qui souligne que le taux d'inflation de la France hexagonale, la Nouvelle-Zélande, l'Australie ou encore les Etats-Unis ralentit et atteint leur niveau le plus bas depuis 2021. Un ralentissement qui s'explique principalement par la baisse du prix moyen du pétrole (-3% par rapport à 2023) ou encore la diminution des tarifs du gaz en Europe (-17%). Sauf qu'en Polynésie, après une baisse de 14,4% en 2023, les prix des carburants restent stables en 2024 en raison du maintien des prix réglementés des hydrocarbures tout au long de l'année via le fonds de régulation du prix des hydrocarbures (FRPH).



Ces assurances, loyers et restauration qui coûtent cher



En 2024, l'inflation locale s'explique par l'augmentation des prix des assurances, mais surtout par les tarifs des loyers d'habitation qui ont bondi de 4,2% en un an (entre décembre 2023 et décembre 2024). Ça reste mieux que l'année précédente où ces loyers avaient pris +5%, puisque comme le rappelle l'ISPF, "l'arrêté temporaire de six mois visant à bloquer la révision des loyers de certains baux de mars à août 2024 a permis de contenir une partie des hausses de ce poste qui représente près de 8% des dépenses de consommation des ménages polynésiens". Se faire plaisir en allant au restaurant, au snack, au café ou aux roulottes devient presque un luxe aujourd'hui avec des prix qui ont continué d'augmenter en 2024 à hauteur de 3,1%. Ces trois postes de dépense représentent 35% du budget des familles polynésiennes en 2024.



Les prix des télécommunications chutent de 47,6% en quatre ans



En revanche, contrairement à ce qu'on pourrait penser une fois que l'on se retrouve à la caisse d'un magasin, l'augmentation des prix des produits alimentaires ralentit en 2024. Ils augmentent toujours, certes, mais moins fortement (+0,2% en 2024 contre +0,6% en 2023), sachant que ce poste représente quant à lui un quart des dépenses des familles polynésiennes. Ce ralentissement s'explique par la baisse sur un an des tarifs de la viande (-0,5%), des produits de la mer (-2,9%), des huiles et graisses (-1,3%), alors qu'à l'inverse, les prix des pains et céréales augmentent de 1,7% sur un an, les laits, fromages et œufs de +2,3%, et les légumes qui sont en hausse de 0,8%.

La bonne nouvelle vient des prix des articles d'habillement et chaussures qui ne cessent de diminuer pour enregistrer une baisse en 2024 de 5,5% en un an. Encore mieux, et on peut dire merci à l'arrivée de la concurrence ces dernières années dans ce secteur, les prix des télécommunications baissent encore plus drastiquement, affichant - 47,6 en quatre ans.



Rédigé par La rédaction le Lundi 14 Avril 2025 à 12:17 | Lu 423 fois