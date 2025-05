Les prix des produits alimentaires en hausse de 2,3% sur un an

Tahiti, le 20 mai 2025 - Les prix à la consommation ont progressé de +0,3% en avril dernier, constate l’ISPF dans une publication diffusée mardi. L’indice des prix des produits alimentaires est en hausse de +0,4% sur la même période et de +2,3% sur un an.



La légère hausse de +0,3% de l’indice général des prix à la consommation en avril dernier s’explique par la hausse de 3% des prix des services de transport (+3%) dont ceux des transports aériens de passagers (+3,9%), analyse l’Institut de la statistique en Polynésie française dans une note publiée mardi dans sa série Points Conjoncture.



Une hausse est également observée (+0,4%) dans les prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées en partie due à la hausse des huiles et graisses (+4,8%). Sur 12 mois, en avril, les prix des produits alimentaires ont connu une augmentation de 2,3%.

