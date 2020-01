Les prestataires de Bora Bora pas contre la limitation des paquebots

Sur place, à Bora Bora, l’idée fait son chemin depuis plusieurs mois. Des réunions ont été organisées depuis septembre dernier, lors desquelles le maire de l’île a pu exposer son intention aux prestataires locaux et aux commerçants. Le conseil municipal a délibéré et tranché sur cette question en décembre dernier en fixant le plafond souhaité de croisiériste à 1000 visiteurs par jour. Une assemblée générale du Comité du tourisme de l’île est organisée ce vendredi à Bora Bora au cours de laquelle les prestataires auront encore l’opportunité de s’exprimer.



Globalement, sur place, la mesure est assez bien perçue, selon les informations que nous avons pu recueillir. L’argument qui ressort régulièrement est "l’aberration" qui se produit "3 à 4 fois par an" lorsque par un concours de circonstance fâcheux, plusieurs gros navires se trouvent simultanément en escale, avec un afflux de "5000 à 6500 touristes sur une journée". Dès lors, l’offre de prestations est incapable ponctuellement de faire face à la demande. Et personne n'y trouve son compte. "Bora Bora n’a pas les moyens ni les infrastructures pour accueillir un tel afflux", insiste Raimana Besineau, prestataire d’activité et président du Comité du tourisme de l’île. "Cela pose des problèmes environnementaux et de qualité d’accueil." Pour lui, "le développement de l’activité de croisière ne doit pas se faire au détriment de la qualité. On veut que les touristes qui nous visitent repartent satisfaits."



Une position que partage Guilhem Blay, gérant des sociétés Reef Discovery et Lagoon Services. Pour lui, cette restriction est "une bonne chose" : "A un moment, il faut savoir ce que l’on veut pour l’île. Nous avons besoin d’une activité de croisière adaptée à la capacité d’accueil de l’île. On préfère avoir la visite régulière de navires haut de gamme de 300 passagers de type Ponant toute l'année"



"En termes de risque environnemental, sur le fond je suis assez d’accord", explique, sous couvert d’anonymat, ce gérant de trois entreprises d’excursion de Bora Bora. Ses sociétés réalisent 40% de leur chiffre d’affaires avec les croisiéristes. "Mais sur la forme, je pense qu’il serait plus habile de créer une véritable autorité portuaire dédiée à la gestion du trafic, afin d’éviter que l’on se retrouve parfois avec trois navires en escale simultanément. Ce qui est une aberration à la fois environnementale et économique." Au surplus, il estime qu’interdire l’entrée du lagon de Bora Bora aura un impact important sur l’activité de croisière dans l’ensemble de la Polynésie : "De nombreux croisiéristes décident de venir en Polynésie en raison de l’escale à Bora Bora." Ce patron estime qu’un quota de croisiéristes à la journée serait plus pertinent qu’une interdiction pure et simple.



A Bora Bora comme à Venise ou à Cannes, dans un avenir proche on souhaite que l'activité des navires de croisière soit ramenée à quelque chose de plus en phase avec l'idée de Perle du Pacifique.