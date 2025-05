Les premiers lauréats de Natura Porinetia

Tahiti, le 8 mai 2025 – La fédération Te Ora Naho a présenté mardi les sept premiers lauréats du fonds Natura Porinetia pour le soutien des initiatives environnementales et pour un tourisme durable en Polynésie française. Une première levée de fonds qui a permis de redistribuer 3,4 millions de francs aux associations sélectionnées.





La Fédération des associations de protection de l’environnement Te Ora Naho a présenté, ce mardi, les sept lauréats de l’appel à projets 2025 du fonds Natura Porinetia. Ce dispositif, créé en février dernier et pour l’instant financé grâce aux dons d’entreprises locales, vise à soutenir des initiatives environnementales concrètes en Polynésie française.



Parmi les sept projets retenus sur les 17 candidatures déposées, on retrouve ainsi des actions de protection des dauphins à Rangiroa, la sauvegarde des oiseaux à Toahotu, le soutien à la ressourcerie de Bora Bora, ainsi que le développement de circuits botaniques et pédagogiques à Moorea et Raiatea.



Au total, 3,4 millions de francs ont été redistribués aux associations membres de la fédération pour mener à bien ces initiatives, soit une aide allant de 350 000 à 750 000 francs par association, un montant évalué par les donateurs eux-mêmes.



Lors de cette présentation des lauréats pour 2025 du fonds Natura Porinetia Winiki Sage, le président de Te Ora Naho, a souligné l’importance de l’aide financière rendue possible grâce à ce fonds pour les associations locales, souvent confrontées à des difficultés de financement : “Grâce à ce soutien, elles pourront concrétiser leurs projets sans dépendre uniquement des subventions publiques, parfois difficiles à obtenir. Nous sommes fiers de soutenir ces associations et leurs membres qui font un travail remarquable pour la protection de notre Fenua, sa faune et sa flore.”



Le président de la fédération des associations de protection de l’environnement a en outre indiqué qu’un premier bilan des actions menées par les associations lauréates du fonds Natura Porinetia 2025 serait établi dès la fin de cette année. Te Ora Naho prévoit de s’afférer, en attendant ce premier état, à élargir le nombre de contributeurs au fonds en attirant de nouveaux mécènes, aussi bien locaux qu’internationaux, afin de pérenniser les actions de protection et de renforcer la préservation des écosystèmes polynésiens.



Une plateforme de dons, “Hina”, doit à ce titre être mise en place par Tahiti Tourisme le 12 mai prochain dans le cadre de son travail de promotion d’un tourisme durable afin de permettre à ceux qui le souhaitent, et notamment aux touristes, d’avoir la possibilité de participer au financement des actions de certaines des associations retenues cette année.

Les lauréats de Natura Porinetia 2025

- Association “Les dauphins de Rangiroa” pour l’aménagement d’un lieu servant à sensibiliser à la protection des dauphins et accueillir des conférences pour les touristes et les habitants de Rangiroa. L’association se charge de la protection de 25 grands dauphins environ, à Rangiroa.

- Association “Ia Vai Ma Noa Bora Bora” pour le financement, à Mahina, de la formation de cinq salariés sur le recyclage technique et textile dans le cadre du développement de sa ressourcerie durable.

- Association “Oceania”, pour participer au financement, à Moorea, du projet “Hono Tai” qui consiste en l’aménagement à terre d’un circuit d’observation des cétacés avec panneaux d’information.

- Fédération “Tahei’Auti Ia Moorea” pour un espace d’accueil, l’achat de matériel de jardinage et la réalisation d’un sentier pédagogique, sur 2 hectares à Moorea, dédié à la présentation du ‘uru et de ses différentes variétés dans le cadre du projet “Fare Aru”.

- Association SOP Manu (Tahiti) pour l’équipement du Centre de sauvegarde des oiseaux de Polynésie à Toahotu. - Association “Tama no te Tairoto” (Tahiti) pour financer la création d’un protocole d’entretien des “jardins coralliens” via la réalisation d’un kit de communication et la mise en place d’un suivi biologique.

Rédigé par Philippe Collignon le Vendredi 9 Mai 2025 à 14:17 | Lu 194 fois