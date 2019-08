Les premiers bus électriques pour le Grand Papeete

PAPEETE, le 23 août 2019 - La société Réseau de transport en commun de Tahiti (RTCT), dirigée par Willy Chung Sao, a présenté vendredi ses huit premiers bus 100% électrique qui sont fabriqués en Chine. Ces bus seront mis en circulation en octobre prochain sur la ligne qui relie Outumaoro au collège de Arue.



Le 100% électrique débarque dans le transport en commun polynésien. Willy Chung Sao, patron de la société Réseau de transport en commun de Tahiti (RTCT) qui a été désignée l'année dernière délégataire de service public de transport collectif terrestre régulier et scolaire, a présenté vendredi ses huit premiers bus 100% électrique. "Nous sommes les premiers dans le Pacifique à disposer d'un parc de véhicule 100% électrique en transport en commun", se félicite Willy Chung Sao.



Fabriqués en Chine à 25 millions Fcfp l'unité, ces bus ont une autonomie de 250 km grâce à deux batteries d'une capacité totale de 313 kWh. "Ils seront rechargés la nuit au dépôt de Tipaerui. Et on espère aussi pouvoir profiter de tarif préférentiel auprès de l'EDT", indique le dirigeant de la RTCT.



"La réception de ces bus s’inscrit dans le cadre de la transition énergétique, et dans le but d’avoir des transports publics encore plus respectueux de l’environnement", indique pour sa part René Temehero, ministre en charge des Transports terrestres.