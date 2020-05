Les premières baleines vues à Taapuna

TAHITI, le 28 mai 2020 - Deux baleines à bosse ont été repérées ce mercredi dans la passe de Taapuna. L’un des deux individus pourrait être un juvénile, un baleineau né il y a un an.



Mercredi en journée Régis Passera (Régis Technical Diving) a rencontré deux baleines. "En fait, j’ai fait un aller-retour par la mer jusqu’à la presqu’île. Je devais déposer et récupérer un bateau au chantier naval. Sur le retour, au loin, j’ai vu des éclaboussures. "



"Cela fait 15 ans que je fais les baleines, alors je me suis approché pour voir exactement ce que c’était. De loin, je pouvais déjà supposer que c’était des baleines, mais on est seulement en mai ! Alors je n’y croyais pas. Je me suis approché et j’ai pu confirmer et faire les photographies."



À bord se trouvait un ami de Régis qui s’est mis à l’eau. Il a vu deux cétacés. L’un d’eux pouvant être un juvénile c’est-à-dire un baleineau né il y a un an.



Ces cétacés vivent en Antarctique où ils trouvent de quoi de sustenter. Ils mangent des krills, des petites crevettes. Mais dans les eaux froides il y a de très nombreux prédateurs, les conditions ne sont pas idéales pour mettre bas, l'eau est très froide. Aussi, les baleines parcourent 6 000 kilomètres en un mois environ. Elles gagnent le Pacifique où elles mettent bas et se reproduisent.



Pendant leur séjour, mâles et femelles jeûnent. Les baleineaux, eux, grossissent à vue d'œil nourris par leur mère. Les femelles protègent et éduquent leur petit tandis que les mâles se battent, harcèlent les femelles, menacent les nouveau-nés.



Les baleineaux repartent avec les femelles et les mâles lorsqu’ils ont pris suffisamment de poids, vers octobre/novembre. Ensemble, les mammifères font le chemin inverse. Ils parcourent les 6 000 kilomètres pour retrouver l’Antarctique et les krills qui y vivent.