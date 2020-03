Les pompiers en ont plein les bottes

Tahiti, le 10 mars 2020 – Les sapeurs-pompiers de Tahiti et de Moorea ont manifesté ce mardi matin rejoignant le parc exposition de Mama'o et l'assemblée de la Polynésie française. Ils souhaitent mettre en place un statut particulier qui leur permettra de participer à l'élaboration des textes qui les concernent directement pour que leur métier soit reconnu et valorisé aux yeux de la jeunesse.



Ce sont exactement 178 sapeurs-pompiers du fenua qui ont manifesté, ce mardi matin dès 10 heures, entre le Parc d'expositions de Mama'o et l'assemblée de la Polynésie française. Les soldats du feu de Tahiti et une équipe de Moorea ont demandé la reconnaissance et la valorisation de leur profession qui peine à attirer la jeunesse. Seuls les pompiers qui étaient en repos ou en congés ont pris part à cette manifestation. Des équipes étaient réquisitionnées en caserne pour assurer la réception des appels.



Les cadres présents pour l'occasion ont expliqué que cette manifestation est partie d'un constat : "Lors des appels à candidature, il y a eu plus de candidatures déposées par des métropolitains que par des locaux, et c'est là qu'on s'est demandé pourquoi notre métier n'attirait plus", selon Richard Haupuni, chef de corps des sapeurs-pompiers de Mahina.