

Les pompiers du Fenua en renfort en Gironde

Tahiti, le 4 août 2026 - Hébergés dans un lycée à La Brède avec des collègues européens, les 20 sapeurs-pompiers polynésiens partis apporter leur aide pour lutter contre les incendies dans l’Hexagone ont pris la relève sur le terrain dès ce mardi “pour noyer les fumeroles” et “éviter les reprises de feu”. “C’est difficile de regarder toute cette forêt dévastée par les incendies”, témoigne le responsable du détachement, Gaston Tunoa.





Partis le vendredi 31 juillet au soir avec le soutien du Pays et de la compagnie Air Tahiti Nui, ils sont arrivés le dimanche 2 août au matin dans l’Hexagone.



Hébergés au lycée de La Sauque, dans la commune de La Brède, ils côtoient des renforts européens, soit 90 pompiers d’Ukraine, de Lituanie et de Yougoslavie. Venus avec leur bonne humeur et leurs ‘ukulele, les pompiers polynésiens sont surtout là pour prêter main-forte sur le terrain, comme nous l’a indiqué Gaston Tunoa, responsable de la délégation, au terme de leur première journée, ce mardi : “Aujourd’hui, on a travaillé avec des pompiers de Dordogne venus avec leurs camions-citernes, qu’on a remplis dans un étang. Notre mission, c’est de protéger pour éviter la propagation et noyer les fumeroles des feux de tourbe avec les lances à eau pour atteindre au moins 1,50 mètre de profondeur, car ce type de feux peut s’étendre sous terre sur plus d’un kilomètre. L’objectif, c’est d’éviter les reprises de feu, car aujourd’hui, il y avait au moins une trentaine de reprises de fumeroles dans le secteur”.

Partis le vendredi 31 juillet au soir avec le soutien du Pays et de la compagnie Air Tahiti Nui, ils sont arrivés le dimanche 2 août au matin dans l’Hexagone. Les 20 sapeurs-pompiers polynésiens engagés dans une mission solidaire vis-à-vis des incendies qui sévissent sur le territoire national ont été reçus dans les Yvelines par des référents locaux. Affectés tous ensemble en Gironde comme en 2022, ils se sont rendus sur place dès lundi au terme d’un peu plus de six heures de route.Hébergés au lycée de La Sauque, dans la commune de La Brède, ils côtoient des renforts européens, soit 90 pompiers d’Ukraine, de Lituanie et de Yougoslavie. Venus avec leur bonne humeur et leurs ‘ukulele, les pompiers polynésiens sont surtout là pour prêter main-forte sur le terrain, comme nous l’a indiqué Gaston Tunoa, responsable de la délégation, au terme de leur première journée, ce mardi : “Aujourd’hui, on a travaillé avec des pompiers de Dordogne venus avec leurs camions-citernes, qu’on a remplis dans un étang. Notre mission, c’est de protéger pour éviter la propagation et noyer les fumeroles des feux de tourbe avec les lances à eau pour atteindre au moins 1,50 mètre de profondeur, car ce type de feux peut s’étendre sous terre sur plus d’un kilomètre. L’objectif, c’est d’éviter les reprises de feu, car aujourd’hui, il y avait au moins une trentaine de reprises de fumeroles dans le secteur”.

“Prendre la relève”

Sur place, les premiers échanges émouvants ont déjà eu lieu. “On a traversé la France pour venir ici. C’est difficile de regarder toute cette forêt dévastée par les incendies... On a rencontré des sinistrés en larmes parce qu’ils étaient toujours interdits de rentrer chez eux. Ils ont peur de découvrir leur maison brûlée. On a aussi croisé des pompiers de Gironde qui nous ont remerciés pour notre présence. C’est notre objectif de prendre la relève pour leur permettre de récupérer”, indique Gaston Tunoa, chargé de veiller sur la sécurité de son détachement. Il adresse, à ce titre, une pensée particulière aux familles et aux communes de Tahiti et des îles pour leur soutien.



Ce mardi, la Gironde a été rétrogradée de la vigilance rouge à orange pour les feux de forêt. La mobilisation reste de mise dans cette région lourdement impactée par les incendies, de surcroît en cette période de sécheresse et de vagues de chaleur. Les pompiers polynésiens ont encore fort à faire sur place avant leur retour au Fenua qui devrait intervenir le mardi 18 août.



Leur engagement, au même titre que leurs confrères de Nouvelle-Calédonie, de La Réunion et de Mayotte, a déjà été salué par la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou : “Ce geste de fraternité honore nos territoires. Il prendra toute sa place dans le dispositif de lutte contre les feux coordonné par le ministère de l’Intérieur”.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 4 Août 2026 à 17:18 | Lu 590 fois



