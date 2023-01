Les plages des Tuamotu bientôt débarrassées des pehu

Tahiti, le 30 janvier 2023 – Le Diren a lancé un appel d'offres pour une nouvelle opération de nettoyage des plages de 12 atolls des Tuamotu. La dernière a débuté en 2020 et avait permis de débarrasser 20 atolls de plus de 300 big bags de déchets qui avaient dérivé sur les plages.



La Direction de l'environnement (Diren) a lancé le 17 janvier un appel public à la concurrence pour une opération de nettoyage des plages de douze îles des Tuamotu. Cette action concernera Fakarava, Kauehi, Raraka, Hao, Tureia, Fakahina, Fangatau, Pukarua, Hikueru, Marokau, Manihi et Arutua. Les prestataires sélectionnés devront mener d'une part, les opérations de nettoyage consistant en la “collecte, tri, traitement, réutilisation, rapatriement” des déchets mais également “une campagne de sensibilisation à la gestion des déchets”. Les candidats ont jusqu'au 21 février pour remettre leur offre.



Une première grande opération similaire avait été lancée en 2020 par la Diren, avec le relais sur place d'associations environnementales locales et des personnalités qui ont régulièrement fait écho de ces actions de protection de la nature. Elle a duré deux ans et a concerné les plages de vingt atolls qui ont ainsi été débarrassées de plus de 300 big bags de déchets. Rappelons qu'il s'agit de déchets dérivants venant du large parmi lesquels on retrouve pêle-mêle DCP, bouteilles en plastique, sacs en plastique, filets, poito, canettes ou encore résidus de plastique, une liste malheureusement longue et non exhaustive. Après avoir été collectés, ils ont été rapatriés à Tahiti vers une filière de traitement adaptée. Car le rapatriement fait partie intégrante de ces opérations, sujet récurent qui surgit dès qu'il s'agit de déchets dans les îles et régulièrement présenté par les communes comme le frein principal à la bonne gestion des déchets…