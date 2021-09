Les pionniers du bio à Ua Pou

“Au début je voyais ça comme une corvée, aujourd’hui j’aime faire ça”



Jean-Louis a commencé le fa'a'apu en famille très jeune, et malgré les apparences, il n’a pas toujours aimé ça. “Avec ma famille on plantait des tubercules, ananas, bananes, avocats ... On faisait ça pour se nourrir, un jour on a commencé à planter des salades. On en a eu tellement qu’on a commencé à en vendre tout simplement. Je n’ai pas pu aller au lycée, on était une famille nombreuse et à l’âge de 15 ans, quatre de mes frères et sœurs étaient déjà partis. On n’était pas riches, ça faisait déjà beaucoup, donc j’ai décidé de rester pour aider ma famille. Au début, je voyais ça comme une corvée, aujourd’hui j’aime faire ça, c’est devenu un art de vivre pour moi. Je vis proche de la nature, je suis mon propre patron. C’est difficile parfois mais c’est aussi très gratifiant, cette labélisation valorise mon travail et j’en suis content.”



Un art de vivre qui n’est pas encouragé par le Pays



Il existe des aides du Pays octroyées aux exploitations agricoles dites conventionnelles, c’est-à-dire usant d’engrais chimiques et de pesticides, qui souhaitent passer en bio. Mais dans le cas d’exploitations naturelles n’usant pas de produits chimiques, il n’existe pas d’aides à l’obtention du label bio. Une situation qui pénalise les agriculteurs de l'île, puisqu'à Ua Pou toutes les exploitations sont naturelles…



Le label Bio Pasifika ne garantit pas seulement la qualité des légumes et la non-utilisation de produits chimiques, il garantit aussi une démarche écologique et respectueuse de l’environnement. Car même des méthodes dites naturelles peuvent perturber un écosystème. Le cahier des charges imposé par Bio Fetia encourage les agriculteurs à devenir plus responsables dans leur façon de cultiver, cela les pousse à se réunir pour échanger méthodes et conseils, ce qui représente une garantie pour le consommateur. Pour Ève il est important et urgent d’aller vers l’autonomie alimentaire et un mode vie plus écoresponsable : “On importe déjà tellement de choses, c’est quand même dommage d’importer les choses que l’on peut faire sur place.”



Dans cet esprit, Jean-Louis utilise au maximum des semences locales qu’il replante sans cesse, renforçant ainsi la génétique de ses plants. Il cherche à diversifier au maximum son exploitation en y ajoutant parfois des espèces surprenantes comme les haricots ailés par exemple : “Beaucoup de graines que j’utilise aujourd’hui sont issues des légumes que je cultivais avec mes parents, je ne peux pas le faire pour tout mais quand je peux produire mes propres graines je le fais.”