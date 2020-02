Les petits dons font les grands projets

Le manque de confiance est, selon Vaheana Chang, l’une des raisons avancées par le grand public pour ne pas faire de don via une plateforme. Elle rappelle que les outil et services proposés par la plateforme numérique sont totalement gratuits et précise que « les fonds versés via la plateforme sont entièrement reversés aux projets choisis par les utilisateurs ». « A ce titre, aucun prélèvement ne sera effectué pour financer le fonctionnement de la plateforme. » L’autre raison avancée est le manque de temps, d’où l’importance de trouver toute l’information concernant l’activité associative du fenua concentrée en un seul lieu.