Les pêcheurs de Moorea se fédèrent pour mieux se faire entendre

Moorea, le 30 janvier 2022 - La nouvelle fédération de pêche de Moorea, dénommée Moorea Te i’ahi’urau, a été présentée samedi dernier à Opunohu. Celle-ci a pour objectif de mieux faire respecter les pêcheurs de Moorea auprès des autorités politiques et des usagers de la mer, de faire valider définitivement la réglementation de pêche pour le PGEM 2 et de gérer au mieux les ressources marines de l’île sur le long terme.



Après la création des comités de pêche des différentes communes associées, la nouvelle fédération de pêche de Moorea, dénommée Moorea Te i’ahi’urau, a été officiellement présentée samedi dernier dans l’amphithéâtre Fare Ite du Criobe à Opunohu. Celle-ci regroupe donc les cinq comités de l’île ainsi que cinq autres associations de pêche (Teavaro Rava’ai, Maharepa Rava’ai, Afareaitu Rava’ai, Haapiti Rava’ai et Papetoai Rava’ai). La fédération, dont le président est Jean Mu, est composée d’un bureau de quinze membres. Le premier objectif des pêcheurs est qu’on les respecte davantage, ainsi que les ressources marines de l’île sœur. “La révision du PGEM a été actée dernièrement, mais on a vu ce que le Pays a fait avec les zones de développement prioritaire. On nous a pris pour des vauriens qui n’ont rien à dire” déplore Jean Mu. Le président de la fédération Te i’ahi’urau ajoute que “Les pêcheurs aujourd’hui ne sont vraiment pas écoutés. C’est pour cela qu’on a décidé de se réunir pour pouvoir mieux travailler vis-à-vis du Pays et de la commune. On voudrait aussi que tous les usagers de la mer nous respectent par rapport à nos ressources”. Le deuxième objectif est de faire définitivement valider la nouvelle règlementation sur la pêche prévue dans le PGEM2. Une réglementation qui est justement le fruit du travail des différents comités de pêche. Pour la suite, la fédération travaillera régulièrement avec le comité de gestion de ressources (une nouvelle entité qui sera notamment composée par les représentants des pêcheurs et du Pays ainsi que des élus de Moorea) pour faire évoluer la réglementation de pêche sur l’île en fonction des besoins.

Autre action prévue par la fédération, celle de la formation des jeunes, mais aussi des pêcheurs habitués. “On voudrait qu’ils apprennent comment pêcher, mais aussi comment gérer et respecter leurs propres ressources. Les anciens sont également invités à y participer. Certains ont besoin d’apprendre ce qui se passe aujourd’hui. On ne pêche plus les pāhua comme à l’ancienne époque. Il y a désormais des pêches réglementées. Il faudra aussi respecter la taille des poissons, etc. La fédération va gérer tout cela” assure Jean Mu. Avec la fédération qui regroupe en majorité des pêcheurs confirmés, le président souhaite aussi attirer les jeunes pêcheurs. “Beaucoup de jeunes sont un peu désœuvrés aujourd’hui. On leur demande de rejoindre la fédération pour qu’on soit unis et pour qu’ils comprennent ce qui se passe, ce qu’on doit faire, nos devoirs, etc. Nos ainés sont là pour nous recevoir et pour nous transmettre le savoir des anciens. On peut discuter et retravailler pour notre avenir”, conclut-il.

​Oiti Irwin, pêcheur de Patae : “Les pêcheurs ne sont pas bien respectés”

“On a vraiment voulu que cette fédération se monte afin de protester contre quelques projets qui nous dérangent. Cette fédération, qui regroupe tous les pêcheurs de Moorea, nous donne beaucoup plus de force. Les pêcheurs ne sont pas bien respectés. La commune fait des tournées de surveillance dans le lagon de l’île. Ils sanctionnent à chaque fois les pêcheurs alors qu’elle n’arrive pas à résoudre le problème des voiliers. Il y a pourtant une règlementation pour les voiliers. C’est la même chose pour les jets-ski. Ils ne sont pas sanctionnés alors qu’ils ne respectent pas la vitesse maximale autorisée. On est ravi avec cette nouvelle fédération.”

​Leilau Matahiapo, pêcheur de Afareaitu : “Les pêcheurs vont plus surveiller l’intérieur des lagons”

“Cette nouvelle fédération est importante pour aller nous défendre au tribunal. Je ne vais pas dire que le PGEM est mauvais, c’est une bonne chose. Mais le PGEM va surveiller la surface de la mer, comme les bateaux qui ne respectent pas la règlementation. Les pêcheurs vont plus surveiller l’intérieur des lagons. Ce sont les pêcheurs qui voient ce qui se passe sous l’eau. On va donc voir surveiller tout ce qui se passe sous l’eau, dans le lagon de Moorea. L’un des projets sera de nettoyer le lagon de quelques espèces d’algues nocives pour les coraux. C’est un exemple d’action pour gérer nos ressources marines. L’idée est aussi que la fédération obtienne des aides financières afin de financer quelques actions comme les nettoyages. C’est une bonne chose pour embaucher les jeunes.”

