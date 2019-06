Les patrons demandent de revoir la défisc’

PAPEETE, le 6 juin 2019. Assouplir le cadre de la défiscalisation, réviser la taxe sur les surfaces commerciales, revoir le statut d’autoentrepreneur… sont quelques-unes des propositions faites en début de semaine lors de la conférence économique.



Les propositions faites lors de la sixième conférence économique ont été présentées mercredi après-midi. Les participants, principalement des chefs d’entreprise, ont travaillé sur la fiscalité, la création d’emplois et l’accès aux services bancaires.



Fiscalité : quelle efficacité ?

Les participants à l’atelier sur la fiscalité ont regretté « une dispersion des positions fiscales sur la multiplicité des projets ayant pour conséquence une incertitude sur leur financement et par conséquent leur réalisation » . Ils proposent donc « au moins à titre temporaire (2 ans) pour absorber la masse des projets actuels, une application du rallongement du délai d'imputation du crédit d'impôt de 4 à 6 ans pour les nouveaux projets aux anciens projets ».

Ils demandent aussi « l’imputation du crédit d'impôt sur d'autres impôts (Taxe sur le produit net bancaire…) » et la « mise en place d'un observatoire afin de suivre et contrôler l'adéquation entre la masse de projets agréés et la capacité disponible des sociétés souhaitant défiscaliser ».



Les participants à l’atelier ont jugé que l’obligation de garantie de 10 ans dans le secteur de l’hôtellerie était un « délai trop long par rapport aux autres secteurs de la défiscalisation » où le délai est de cinq ans. « Les souscripteurs estiment le risque trop important et privilégient donc d'autres secteurs», ont assuré les rapporteurs avant de proposer de « ramener le délai à cinq ans voire le supprimer totalement pour tous les secteurs ».

Ils ont aussi proposé « d’abaisser le seuil d'accès à la défiscalisation sur les pensions de famille, qui est actuellement de 100 millions de Fcfp ».



La taxe sur les surfaces commerciales pointée

La taxe sur les surfaces commerciales est due par les entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail dont la surface de vente unitaire est égale ou supérieure à 800 mètres carrés à Tahiti et à 600 mètres carrés dans toutes les autres îles. Cette taxe a été montrée du doigt par des participants à l’atelier de fiscalité qui demandent « la révision du seuil pour l'application de la taxe sur les grandes surfaces (800m2 pour de l'alimentaire) ». « Les entreprises de ce secteur ne souhaitent pas se développer au-delà de ce seuil pour ne pas être soumise à cette taxe », ont expliqué les rapporteurs qui ont regretté que ce soit un « frein à l'emploi ». Il faudrait donc « revoir ce seuil pour ne pas freiner le développement des magasins qui souhaiteraient développer leur surface commerciale ».



Faut-il fiscaliser le secteur agricole ?

Les participants au premier atelier ont constaté que « peu d'incitations fiscales sont possibles dans le secteur agricole car le secteur n'est que très peu fiscalisé ». Ils ont proposé la " mise en place d’un Smig agricole pour assurer la reconnaissance du secteur et une régularisation pour les employés ».



Intégrer les contraintes environnementales

Les participants ont évoqué la nécessité de réfléchir à une « fiscalité initiative pour les entreprises respectueuses de l’environnement » et de mettre en place des « aides pour accompagner les entreprises à obtenir certaines normes » . Ils ont aussi évoqué la possibilité de créer un label environnemental et d’inscrire des critères environnementaux dans les appels d'offres publics,



Internet pour favoriser l’accès aux services bancaires

Le dernier atelier a abordé l’inclusion bancaire. Il s’agit d’améliorer l'accès aux services bancaires et d’en faciliter l'usage pour les particuliers et les entreprises. La nécessité de développer l'accès de tous les Polynésiens à internet est apparu comme une des conditions pour permettre l'accès des habitants des cinq archipels aux services bancaires. Les banques devront proposer un accès facilité à leurs services sur smartphones.