Les pāpio de Vaitupa repartent pour un tour

Tahiti, le 25 août 2022 – Les pāpio de Vaitupa rouvriront samedi soir. L'association des forains de Vaitupa, qui souhaitait prolonger les pāpio jusqu'à la fin de l'année, a finalement obtenu l'autorisation de la mairie de Faa'a, jeudi soir, pour une ouverture dans un premier temps jusqu'au 18 septembre. Un arrêté municipal doit être signé ce vendredi.



C'est le soulagement pour les forains de Vaitupa. Ils ont obtenu l'autorisation, jeudi soir, de poursuivre leur activité pendant quelque temps. L'association des forains de Vaitupa souhaitait en effet ouvrir les manèges durant les week-ends et les vacances scolaires jusqu'à la fin de l'année, en raison de l'ouverture tardive du site cette année à cause des élections et des deux dernières années marquées par le Covid. Si le Pays avait donné un avis favorable à la demande des forains jusqu'au 31 octobre, en revanche, la mairie a tardé à donner son feu vert à cause des réticences du voisinage en raison des nuisances sonores occasionnées. Stéphane Philipponneau, président des forains de Faa'a, avait donc pris son bâton de pèlerin pour tenter de les faire changer d'avis, leur promettant notamment de ne pas mettre de musique.



Jusqu'au dernier moment, les forains étaient dans l'incertitude. Mercredi après-midi, leur président avait rencontré le maire de Faa'a, Oscar Temaru, qui était “encore un peu sceptique”. “On lui a demandé si on devait démonter, et il a répondu : 'Non, vous ne démontez pas'”, raconte Stéphane Philipponneau. Les forains ont donc voulu garder l'espoir jusqu'au bout. Avant de donner sa réponse, le tāvana a souhaité rencontrer le chef de la police municipale au sujet de la sécurité autour du site. Ce dernier, jeudi matin, a procédé à quelques vérifications, notamment auprès des riverains. Mais il semblerait, selon Stéphane Philipponneau, que ces derniers soient plutôt favorables à la réouverture des pāpio “parce que ça crée des emplois”. Seule une riveraine, toujours selon lui, se serait fermement opposée à la réouverture à cause du bruit. Ce n'est qu'en fin d'après-midi, jeudi, que la réponse est tombée : la mairie a donné son accord. Un arrêté municipal doit être pris ce vendredi pour la réouverture des pāpio. Mais pour Stéphane Philipponneau, ce n'est pas encore totalement le soulagement. “Tant que je n'ai pas le papier dans les mains…”, tempère-t-il.

Des pāpio sans musique La réouverture des pāpio de Vaitupa se fera en deux temps. “Dans un premier temps jusqu'au 18 septembre, à savoir la fin des vacances. Si tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de plainte, on continuera jusqu'au 31 octobre”, explique Stéphane Philipponneau. Afin d'être prêt à accueillir le public, les forains ont décidé, lors d'une réunion jeudi soir, de ne rouvrir qu'à partir de samedi. “La machine ne se relance pas comme ça. Les snacks doivent faire des courses. Il y a de la poussière à faire…” Le site sera donc rouvert dès ce samedi soir, de 17h30 à 22 heures, les week-ends et durant les vacances solaires. Et sans musique, de manière à ne pas créer de nuisances sonores. La commission de sécurité, elle, n'a pas besoin de repasser puisque rien n'a été démonté. Reste plus que la signature du précieux sésame pour que les manèges repartent pour un tour.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Jeudi 25 Août 2022 à 19:04 | Lu 1589 fois