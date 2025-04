Les oiseaux endémiques polynésiens vers d'autres hauteurs

Tahiti, le 23 avril 2025 - Ce mercredi, la compagnie Air Tahiti dévoilait une livrée inédite via son tout dernier ATR 72-600, baptisé Revanui. Un avion arborant des oiseaux endémiques de la Polynésie française et en danger d'extinction critique. Un projet en collaboration avec la Société d'ornithologie de Polynésie (SOP) Manu visant à sensibiliser la population quant à la préservation de ces espèces.



Ils se font rares. Les oiseaux endémiques peinent à survivre dans un environnement de plus en plus hostile, impacté par l'effervescence des espèces exotiques envahissantes. Pour rappel, la Polynésie française constitue le troisième pays au monde comptant la plus grande proportion d'oiseaux menacés. En effet, aujourd'hui, sur les 30 espèces endémiques restantes, 20 sont menacées, dont 10 en danger critique d'extinction. Parmi elles, cinq de ces espèces comptent moins de 200 individus : le Monarque de Fatu Hiva (19 individus), la Gallicolombe erythroptère (180 individus), le Ptilope de Rapa (140 individus), le Monarque de Tahiti (150 individus) et le Puffin de Rapa (120 individus). Méconnus du grand public, ces oiseaux peinent à susciter l'attention de la population et des autorités. Une réalité que le groupe Air Tahiti et la Société d'ornithologie de Polynésie (SOP) Manu espèrent voir évoluer.



En effet, ce mercredi, la compagnie aérienne Air Tahiti dévoilait son tout dernier ATR 72-600, le Revanui. Un nouvel avion, arrivé en Polynésie en décembre dernier, et dont l'habillage espère attirer l'attention des futurs passagers : “Nous avons décidé de proposer une livrée éphémère, assortie de stickers, et de mettre en avant la biodiversité de la Polynésie en sensibilisant la population sur certaines espèces endémiques”, explique Vairani Tetaria, responsable marketing au sein d’Air Tahiti. “Une action en partenariat avec la SOP Manu, qui nous a fourni les photos, et avec qui on collabore depuis dix ans maintenant. (...) L'objectif de l'avion est de sensibiliser la population à la préservation de ces espèces. La SOP Manu fait déjà un travail formidable dans ce sens afin de les préserver des différents prédateurs, et par le passé, nous avons déjà mené des projets communs. Par exemple, il y a quelques mois, nous avons fait un transfert de hérons depuis Tahiti vers Huahine. Il y a quelques années, nous avons également transféré le vini ura depuis Rimatara vers les îles Cook. "



Du côté de la SOP Manu, on ne cache pas sa joie : “C'est une fierté de voir ces oiseaux affichés sur ces avions”, exulte Roberto Luta, président la SOP Manu. “D'ailleurs, nous remercions la compagnie Air Tahiti car c'est elle qui a eu cette idée. Ils ont fait appel à nous et c'est avec grand plaisir qu'on leur a remis les photos. Il faut savoir que tous ces oiseaux que vous voyez sur ces avions sont des espèces endémiques et en danger critique d'extinction. De plus, tous les archipels y sont représentés. Nous voulons rappeler à la population qu'il y a des richesses chez nous et des trésors ailés qu'il faut à tout prix préserver. Nombreux sont ceux qui ignorent l'existence de ces oiseaux chez nous, et pourtant, ils n'existent nulle part ailleurs. Alors oui, les voir voler aujourd'hui dans le ciel polynésien sur les avions d'Air Tahiti, c'est magnifique.”