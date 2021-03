Les mutations de Steeve Teihotaata et de Charles Taie à Pirae Va'a définitivement validées

Lire aussi >> EDT Va'a s'oppose au départ de Steeve Teihotaata et de Charles Taie

Steeve Teihotaata et Charles Taie à Pirae Va'a c'est désormais officiel. La Fédération tahitienne de va'a (FTVAA) a définitivement validé il y a quelques jours les mutations des anciens rameurs d'EDT Va'a vers Pirae. Rappelons que le club des électriciens s'était opposé fin janvier au départ de ses deux 'aito "stars" en formulant un appel auprès de la commission de contrôle des mutations pour contester ces "transferts". Cette commission s'est réunie il y a quelques jours et a donc décidé de valider les transferts de Teihotaata et de Taie d'EDT vers Pirae.“Ces mutations se sont faites dans les règles”, a rappelé, mercredi, Rodolphe Apuarii, président de la FTVAA. En effet selon les règlements généraux de la FTVAA, tout rameur peut démissionner de son club, sans accord écrit du président dudit club, s'il a passé au moins trois saisons au sein de cette association sportive. Steeve Teihotaata avait passé dix ans à EDT Va'a et Charles Taie en était à sa sixième saison en 2020 avec les électriciens. On a hâte désormais de voir cette formation de Pirae Va'a en action, avec Steeve Teihotaata qui aura également la casquette d'entraineur du club orange.