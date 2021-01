EDT Va'a s'oppose au départ de Steeve Teihotaata et de Charles Taie

Steeve Teihotaata et Charles Taie à Pirae Va'a, l'affaire n'est pas complètement réglée. Si la Fédération tahitienne de va'a (FTVAA) ne s'est pas opposée aux départs des deux 'aito d'EDT Va'a vers le club orange, Jean-Pierre Barff, coach de l'équipe et représentant des électriciens, s'est opposé mercredi, lors de la réunion d'homologation des mutations, au transfert de ses deux 'aito stars. L'intéressé a fait appel auprès de la commission de contrôle des mutations pour contester ces "transferts", moyennant la somme de 20 000 Fcfp (10 000 Fcfp pour chaque rameur).Notons par ailleurs que selon les règlements généraux de la FTVAA, tout rameur peut démissionner de son club, sans accord écrit du président dudit club, s'il a passé au moins trois saisons au sein de cette association sportive. Steeve Teihotaata avait passé dix ans à EDT Va'a et Charles Taie en était à sixième saison en 2020 avec les électriciens. Teihotaata et Taie formaient avec Rete Ebb, Heiva Paie-Amo la "Dream Team" d'EDT Va'a victorieuse quatre fois de suite de la Hawaiki Nui Va'a entre 2014 et 2017.La FTVAA considère donc que ces démissions se sont faites dans les règles. Une pilule qui a du mal à passer pour Jean-Pierre Barff. "Le club et la société ont investi beaucoup d'argent sur ces athlètes. On demande juste qu'ils aient un minimum de respect vis-à-vis du club", a insisté le représentant d'EDT Va'a. "S'ils ne veulent plus ramer pour EDT Va'a, on aurait pu s'arranger pour les prêter à d'autres clubs lors des courses. Mais la démission du club, c'est quelque chose que l'on ne peut pas accepter."Et sur la question : démission du club égale licenciement de la société ? "Il n'a jamais été question de mettre leurs emplois dans la balance", a répondu Jean-Pierre Barff, en précisant néanmoins que "par exemple Steeve Teihotaata on l'a embauché juste après son bac. Encore une fois la société et le club ont dépensé pas mal d'argent sur eux. On leur a permis d'avoir un emploi, de s'entraîner et d'atteindre le niveau qu'ils ont aujourd'hui."La déception est d'autant plus grande pour Jean-Pierre Barff et EDT Va'a qui comptaient sur leurs rameurs "stars" pour former la future génération du club. "On a refait notre fare va'a et nous avons des sections minimes, cadets et juniors. On connait le rayonnement qu'a Steeve dans le monde du va'a. On comptait sur lui et sur les autres aussi pour former notre future génération de 'aito", indique le coach.