Les murs végétaux du fenua accrochent la Startup Cup

Tahiti, le 20 janvier 2021 - Prism, l'incubateur de startups de la CCISM, a présenté mercredi les quatre lauréats de la Startup Cup. Le premier prix est revenu à Loïc Aoustin et son projet de murs végétaux composés notamment à base de bourre de coco.





Depuis 2018, la Startup Cup, organisée par Prism, l'incubateur de startups de la Chambre de commerce, des services et des métiers (CCISM), est l'occasion pour des entrepreneurs qui sont encore hésitants de faire émerger leur projet, d'imaginer de nouveaux concepts et de se lancer concrètement dans l'aventure entrepreneuriale. Pour ce faire, pour cette nouvelle édition, les candidats ont bénéficié pendant quatre mois d'un accompagnement des équipes de Prism. Au programme des formations, des sessions de co-développement entre pairs et des rencontres et retours d'expériences d'entrepreneurs.



À l'issue de ces quatre mois, c'est Loïc Aoustin et son projet de murs végétaux qui a décroché mercredi le premier prix du concours et la somme de 140 000 Fcfp. "L'idée est de créer des murs végétaux composés notamment à base de bourre de coco. On sait que la bourre de coco habituellement est jetée et brûlée et le but avec mon projet c'est de la valoriser", explique l'heureux gagnant (lire encadré). "Le fait de travailler avec d'autres jeunes entrepreneurs, ils sont là à te dynamiser, à te donner d'autres idées auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé au départ, ça a été très important pour moi. Très honnêtement le co-développement et le travail en équipe ont été cruciaux pour mon projet."



Trois autres entrepreneurs ont également été récompensés. Le deuxième prix est revenu à Taua Tuarau pour son projet "Haeha'a Herbs". Un projet de culture biologique et de transformation artisanale de plantes aromatiques et médicinales. "On espère pouvoir lancer avant la fin de cette année nos premières tisanes", a déclaré l'intéressée. Le troisième prix est décroché par Vaimere Homai pour son projet "Gaia", une crèche éco-responsable. Et enfin le quatrième et dernier prix a été remporté par Roti Pavaouau pour le projet "Umukai", un service de livraison de paniers d'ingrédients et recette de dîner rapide et facile à préparer.



"Donner l'étincelle aux jeunes pour se lancer"



Stéphane Chin Loy, président de la CCISM, a participé mercredi à la remise des prix de la Startup Cup. L'occasion pour ce dernier de féliciter les lauréats et d'insister davantage sur le soutien aux jeunes entrepreneurs. "Nous allons aller plus loin dans le soutien aux startups", a notamment déclaré Stéphane Chin Loy. "L'incubateur Prism va fêter ses cinq ans et le Pays a comme projet de construire un grand DigiPol. D'ici 2 à 3 ans on devrait avoir plus d'espaces consacrés à ces jeunes entrepreneurs et à leurs idées innovantes. Nos jeunes Tahitiens, il faut juste leur donner l'étincelle pour se lancer dans leur projet."