

Les multicoques à l’honneur

Tahiti, le 24 mai 2026 - Entre la Tahiti Pearl Regatta et les Oceania d’Optimist et d’ILCA, a eu lieu le championnat de Polynésie des multicoques ce week-end dans la baie de Matavai. Trois catégories de bateaux étaient représentées et de nombreux participants étaient présents pour cet événement qui fait partie du chemin de sélection pour les Jeux du Pacifique 2027. Dans un mois de mai intense, la voile polynésienne a prouvé l’importance de sa place dans le paysage marin du Fenua. Issue de la tradition des grands navigateurs, la voile est garante d’une culture propre au territoire et continue de se perpétuer grâce aux nombreuses écoles présentes dans nos îles.



La voile est l’essence du navigateur. À travers le temps, ce fut tout d’abord un moyen d’explorer le monde. Nos ancêtres en ont fait ensuite la solution pour se déplacer sur le territoire polynésien. Malgré l’arrivée du moteur, les embarcations traditionnelles comme le va’a ou le va’a tā’ie ont continué d’exister en tant que loisirs ou en compétition. Mais la voile ne s’arrête pas là. Les bateaux se sont diversifiés, mais le cœur même de ce patrimoine historique reste identique.



“La voile, c’est une culture ici. On vit dans un environnement qui lui est dédié, et ce sous n’importe quelle forme. L’idée est de faire découvrir ces différentes formes à travers les nombreux clubs en Polynésie.” Pour Benjamin Priou, professeur de voile et intervenant au club de voile de Arue, cette diversité est une force. “Il y a un club de pirogue à voile traditionnelle qui fonctionne très bien ici à Arue. Avec le Yacht Club de Tahiti, nous formons un bel ensemble d’écoles de voile. On a chacun nos séries (formes de bateaux), mais nous sommes tous des écoles de compétition. Il y en a une aussi à Taravao, mais également à Raiatea.”



Des écoles dynamiques sous la houlette d’une fédération forte, qui font découvrir leur discipline à travers des interventions scolaires et des stages. “L’école de voile de Arue organise des classes de mer pour les élèves des écoles primaires, mais aussi des collèges et lycées. Ça permet aux enfants de découvrir ce sport et, lorsqu’ils accrochent, ils poursuivent en s’inscrivant dans les clubs et participent à des stages et entraînements les mercredis et samedis ou pendant les vacances. On a aussi un projet dans les quartiers sensibles qui permet à ces enfants de venir pratiquer la voile et, pourquoi pas, de se trouver une passion.”



Le championnat de Polynésie sur la route des Jeux



C’est aussi un sport de tradition qui se transmet de père en fils ou fille. C’est le cas de Moana Rousseau et d’Amaïa Llerena-Soulié. Plongés dans le bain de la voile très tôt par leurs parents, ils forment maintenant une équipe pour, pourquoi pas, faire partie des deux équipages qui représenteront la Polynésie lors des prochains Jeux du Pacifique. “On est tous les deux issus d’une famille de voileux”, explique Moana. “Depuis tout petit, je fais de la voile, c’est une vraie passion. C’est un sport magnifique. C’est très physique et il faut maîtriser beaucoup d’éléments entre la mer, le vent et les réglages du bateau. La vitesse est aussi ce qui me plaît dans la voile.” Des sensations que confirme sa coéquipière Amaïa. “C’est un sport complet. C’est un vrai plaisir d’être sur l’eau et d’avoir beaucoup de choses à gérer. La compétition est quelque chose de grisant aussi, donc on espère participer aux prochains Jeux, car c’est ici, devant nos familles. Ce serait vraiment incroyable.” Un binôme qui performe et qui fait partie des véritables potentiels du Fenua. “On doit normalement participer aux championnats d’Europe et d’Australie. Ce serait une très belle opportunité pour se préparer. En attendant, on va tenter de remporter le championnat de Polynésie, c’est une étape importante.”



Un championnat qui a connu quelques soucis au démarrage, dus aux conditions climatiques. “On a dû repousser le lancement car il n’y a pas assez de vent. C’est le lot de notre sport, on est dépendants des conditions climatiques”, confiait Benjamin Priou, qui est aussi le directeur de course. Il a fallu attendre lundi pour voir toutes ces voiles dehors dans la baie de Matavai, sur un format qui sera celui des Jeux. “On a trois catégories de bateaux représentées sur ce championnat : les plus jeunes seront sur des Blue Dragons, après nous aurons les Nacra 15 pour les plus aguerris et surtout le Hobie Cat 16 qui sera la catégorie représentée aux Jeux. Ils auront un parcours bien défini dans la baie. C’est un tracé en forme de banane avec des bouées au vent et une sous le vent, qu’ils doivent faire deux fois. Il y a plusieurs manches qui permettront d’établir, selon certaines règles définies, le binôme gagnant. Ce sera le même calcul aux Jeux, donc ça permet aux navigateurs de s’y habituer.”



Une belle saison pour la voile qui se terminera en beauté lors des Jeux du Pacifique à Tahiti en 2027.







Rédigé par Manu Rodor le Lundi 25 Mai 2026 à 20:25 | Lu 191 fois



