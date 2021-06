Les moucherons envahissent les Gambier, la population demande de l'aide

Mangareva, le 30 mai 2021 - Depuis plusieurs semaines, la population de l'île est envahie dès la tombée de la nuit par des nuées de moucherons. Une centaine de personnes ont déjà eu recours à des soins infirmiers pour des problèmes d'asthme ou d'yeux rougis.



Après les escargots géants d’Afrique, une nouvelle espèce invasive est apparue : les moucherons. Omniprésents à certaines périodes, cela fait 2 semaines qu’ils envahissent chaque habitation à la tombée du jour, cherchant une source de lumière. Dès 16h00, les habitants de l’île s’enferment chez eux pour essayer de limiter leur entrée. D’après ScolastiqueTekopunui, habitante de l’île, "On est obligé de s’enfermer dans la maison et d’éteindre toutes les lumières à l’intérieur puis laisser une lumière allumée à l’extérieur, c’est affreux ! On a changé nos habitudes quotidiennes, on mange vers 16h30 pour ne pas avoir les moucherons dans nos repas, et parfois on étouffe dans la maison car il n’y a plus de courant d’air… On demande de l’aide à la Santé pour pouvoir avoir des gouttes pour les yeux mais aussi de l’aide à l'Environnement pour que l’on sache ce qu’il faut faire pour que ça s’arrête."





Après l’impact sur la vie quotidienne, cette augmentation d’insectes en a un aussi négatif sur le tourisme au sein des pensions de famille. "Nous avons été obligés de faire des aménagements extérieurs pour que nos clients soient moins gênés le soir, l’heure du dîner est avancée mais les clients ne peuvent pas pleinement profiter de notre cadre et de leur séjour, c’est dommage…" d’après le gérant de la pension de famille Maro’i, Michel Teakarotu.