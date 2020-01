Les moteurs de la Punaruu fatiguent

Tahiti, 28 janvier 2020 – Pour la première fois de l’histoire de la centrale électrique de la Punaruu, une « usure importante anormale » d’un des moteurs a nécessité une révision prolongée de deux mois. Deux ans après le vote de la loi du Pays encadrant les provisions pour renouvellement, EDT-Engie interroge sur « la question du renouvellement de ce type d’équipement avant la fin de la concession de Tahiti Nord en 2030 ».



Dans un communiqué diffusé mardi matin, EDT-Engie a annoncé des travaux exceptionnels sur l’un des huit moteurs de la centrale électrique Martin de la Punaruu à Punaauia. C’est à l’occasion d’une révision des « 24 000 heures » -opération menée tous les six ans- qu’une « usure importante anormale » a été constatée sur le moteur numéro trois de la centrale. « Ce qui n’était jamais arrivé auparavant », précise EDT-Engie. Le producteur d’énergie qui assure la gestion de la centrale dans le cadre de sa délégation de service public sur Tahiti-Nord affirme qu’il s’agit de la « première fois dans l’histoire de la centrale thermique de la Punaruu » qu’une révision doit être prolongée de deux mois pour une opération d’allongement de durée de vie d’un moteur.



Le groupe numéro trois en question est en service depuis 1989 et totalise 150 000 heures de marche en 17 années de fonctionnement. Des équipes de la centrale thermique de la Punaruu, en collaboration avec un agent spécialisé en usinage de chez MAN à Saint-Nazaire, ont entamé une opération spéciale d’usinage du moteur, consistant à enlever une partie du métal endommagé et à mettre en lieu et place un renfort qui sera inséré à l’azote liquide dans le bâti moteur.