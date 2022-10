Les mines australiennes en perte d'attractivité, avertit Canberra

Sydney, Australie | AFP | mercredi 12/10/2022 - Les mines d'Australie, un des piliers de l'économie de ce pays, souffrent d'une perte d'attractivité et de graves pénuries de personnel: elles sont boudées par une jeunesse sensible aux enjeux climatiques, a averti Canberra mercredi.



"L'attitude de nombreux jeunes Australiens à l'égard de l'industrie" minière constitue "un obstacle important", a déclaré la ministre australienne en charge de de ce secteur.



Ce dernier connaît une situation "tendue" et doit absolument se réformer pour retrouver son attractivité, a ajouté Madeleine King devant des professionnels dans l'Etat minier d'Australie-Occidentale.



L'Association australienne des employeurs du secteur des ressources et de l'énergie a déjà averti en 2022 avoir besoin de 24.000 nouveaux travailleurs pour les cinq prochaines années.



Malgré un niveau de salaire supérieur à d'autres secteurs, la ministre a identifié "un problème majeur pour attirer et garder les travailleurs qualifiés" mais aussi une "réduction" des inscriptions aux diplômes concernés.



Elle a estimé que cette incapacité à attirer de nouveaux talents pourrait mettre en péril une industrie qui "soutient notre niveau de vie", le qualifiant d'"enviable".



La ministre a en outre exhorté les entreprises comme Rio Tinto et BHP à "faire preuve de davantage de créativité" pour attirer la jeunesse, leur suggérant même de transformer les "jeunes accros à Minecraft" - un jeu vidéo populaire - en de véritables mineurs de demain.



L'extraction de minerai de fer, de charbon et d'autres ressources minières constitue le pilier de l'économie australienne depuis des décennies, ce qui lui a permis d'éviter plusieurs crises et récessions.



L'Australie est le premier exportateur mondial de minerai de fer - le composant principal de l'acier - et elle exporte d'importantes quantités de charbon, de gaz, de lithium, d'or, de zinc ou encore de diamants.



Des groupes miniers australiens se sont retrouvés au cœur d'une série de scandales -- émissions importantes de gaz à effet de serre, accusations de harcèlement sexuel -- jusqu'au dynamitage par le géant minier Rio Tinto de la grotte de Juukan Gorge, un site vieux de 46.000 ans considéré comme sacré par les Aborigènes.



Mais Madeleine King a répondu aux détracteurs de l'industrie minière que celle-ci est selon elle essentielle au développement des technologies vertes. "Sans ce secteur (...) il n'y aura pas de neutralité carbone", a-t-elle soutenu.



L'industrie minière extrait par exemple le lithium utilisé dans la fabrication des batteries de voitures électriques, qui roulent sans émettre de CO2.