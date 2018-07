Les métiers qui recrutent en Polynésie

PAPEETE, le 18 juillet 2018 -Dans son étude "besoins en main d'œuvre", l'ISPF fait le bilan des offres d'emploi proposées via le SEFI et compte celles qui n'ont pas été satisfaites fin 2017.Premier constat : il y a moins d'offres qu'en 2016, mais il y a tout de même eu 622 postes offerts au quatrième trimestre 2017 (-4 % sur un an). Surtout, seules 322 de ces annonces ont abouti à une embauche (-17 % sur un an). Les entreprises recrutent mais ont donc parfois du mal à trouver les salariés qu'il leur faut.Sans surprise, les trois secteurs qui recrutaient le plus à la fin de l'année dernière étaient l'hébergement-restauration, les activités de soutien administratif (comptabilité, secrétariat...) et le commerce. Les secteurs qui ont connu une forte croissance en 2017. Suivaient ensuite l'industrie, le transport, la construction et les activités spécialisées, techniques ou scientifiques. L'immense majorité des offres d'emploi proposées (les 4/5èmes) étaient issues du secteur tertiaire.En regardant les emplois spécifiquement proposés, les métiers qui manquent le plus de main d'œuvre fin 2017 était "serveur ", suivi de... "Technicien aquacole", un secteur qui profite de nombreux investissements (pas uniquement le projet de Hao). Les autres métiers en demande correspondent aux secteurs les plus dynamiques de l'économie : commis de cuisine, chef de partie (il s'agit d'un cuisinier dans un grand restaurant), réceptionniste, caissier, comptable, cuisinier...Les métiers qui recrutent le moins de salariés sont les métiers artistiques, ceux de la banque-assurance, et les métiers de la communication (journaliste est également le métier qui recrute le moins en métropole, avec le métier de documentaliste, selon une étude de la société Qapa). Avis donc aux nouveaux bacheliers qui se posent des questions sur leur orientation...Autre enseignement de l'étude : plus de la moitié des créations de postes sont en CDD, et la ville de Papeete regroupe toujours plus de 40 % des offres. 81,6 % des postes offerts étaient situés aux Îles du Vent.