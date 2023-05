Les ménages polynésiens moins optimistes en début 2023

Tahiti, le 9 mai 2023 – Une enquête du Cérom (IEOM, ISPF, AFD) dévoile mardi que la confiance des ménages polynésiens était en légère baisse au premier trimestre 2023 avec les trois-quarts des ménages qui observaient une "détérioration de la conjoncture au fenua" visiblement liée aux effets de l'inflation.



La confiance des ménages polynésiens est un indicateur économique qui n'était finalement pas "au vert" avant cette campagne des territoriales. C'est en tous cas le sens d'une publication diffusée mardi par le Cérom, les "Comptes économiques rapides pour l'outre-mer" constitués des travaux de l'IEOM, l'AFD et l'ISPF. Cette enquête de conjoncture révèle que l'indicateur de confiance des ménages a diminué légèrement au fenua au premier trimestre de 2023. Soit pendant la pré-campagne et avant les élections territoriales. Une étude menée sous la forme d'un questionnaire téléphonique entre le 6 et le 28 février auprès de 830 ménages aux îles du Vent et redressée selon la méthode des quotas (zone, sexe, âge, catégorie socio-professionnelle…)



L'indicateur de confiance des ménages reste certes au-dessus de sa moyenne, comme c'est le cas depuis la fin 2021, mais il diminue par rapport aux deux enquêtes précédentes réalisées aux premier et troisième trimestres 2022. La confiance est "essentiellement grevée par les anticipations négatives des ménages sur l’évolution de leur situation financière et de la conjoncture économique du pays", indique le Cérom. Une inquiétude "persistante" avec le sentiment d'une "situation économique prévue" et d'une "situation de l'emploi prévue" toutes deux en baisse. "Malgré un solde d’opinion légèrement plus favorable, la majorité des ménages des îles du Vent ont ressenti début 2023 une dégradation de la situation économique du fenua au cours des six derniers mois", indique le Cérom dans son enquête. "Leurs prévisions pour les six prochains mois continuent d’être majoritairement pessimistes."



L'inflation fortement ressentie



Sans surprise, l'inflation a été fortement ressentie depuis un an et demi dans la plupart des secteurs économiques : alimentaire, immobilier, matériaux de construction en tête, mais également pour ce qui concerne les frais automobiles et les dépenses non-alimentaires courantes, et dans une moindre mesure dans les transports internationaux et domestiques. Enfin, les ménages polynésiens font état d'une dégradation de leur situation financière par rapport aux précédentes enquêtes. "L’environnement inflationniste les incite en outre peu à l’optimisme quant à leur situation à venir", écrit le Cérom.