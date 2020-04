Les médecins revendiquent leur « indépendance » sur la chloroquine

Contacté, le vice-président du Conseil de l’ordre des médecins, le docteur Nedim Al Wardi, tempère cette prise de position : “Il y a un mois, le Conseil de l’ordre des médecins avait dit que c’était une faute de prescrire ce médicament. Nous revenons là-dessus, ça ne l’est pas. D’autant plus qu’aujourd’hui, le journal officiel autorise la prescription à l’hôpital et nous disons donc à ces médecins hospitaliers qu’ils ne sont pas en faute s’ils prescrivent ce médicament. Si, plus tard, grâce à l’avancée des recherches, les médecins de ville obtiennent aussi le droit de le prescrire, ils pourront également le faire”.



Pour le docteur Al Wardi, “On ne sait pas encore si la chloroquine guérit ou pas” : “Mais il y a une chose sur laquelle nous sommes tous d’accord, c’est que cela négative les résultats au bout de dix jours dans 90% des cas. Ce qui veut dire que ça peut également avoir un intérêt dans le cadre du déconfinement. Quand on sait que des patients peuvent être porteurs au bout de trois semaines, cela signifie que l’on aura beaucoup de mal à sortir du confinement. Si jamais nous avons un jour l’autorisation de prescription de ce médicament pour les médecins de ville, cela restera encadré par des règles strictes car nous avons vu des prescriptions faites en dehors de tout prélèvement ou de manière préventive et cela n’est pas acceptable. Si l’on veut suivre ce que fait le Professeur Raoult, il faut aller jusqu’au bout. Il le dit bien : les gens doivent être contaminés et présenter des symptômes pour bénéficier d’un tel traitement. Ce sont des règles qui devront être bien suivies. Pour pouvoir autoriser la prescription chez les médecins de ville, il faudra que nous ayons la possibilité d’avoir des prélèvements massifs, c’est ce qui nous manque actuellement.”