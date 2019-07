Les matahiapo de Punaauia font le tour de l'île

PAPEETE, le 30 juillet 2019 - Punaauia a proposé aujourd'hui à ses anciens un tour de l'île en truck intitulé Haere Tatou E Fa’a’ati (Nous partons faire le tour de l'île), pour rompre l'isolement des anciens et mieux connaître leurs besoins.







La commune de Punaauia a organisé aujourd'hui le Haere Tatou E Fa’a’ati (Nous partons faire le tour de l'île). L'évènement consistait en un tour de l'île de Tahiti en truck. " Une journée entière de découverte, de convivialité, de détente et d’évasion " explique un communiqué de la ville. Cette opération était réservée aux matahiapo (anciens) de Punaauia.



Les touristes d'un jour avaient rendez-vous à la mairie de Punaauia à 7 heures pour un retour prévu à 17 heures. Ce tour de l'île incluaient deux repas, dont un ma'a tahiti à Fa'aone, une prestation de danse à la mairie de Punaauia, mais aussi des visites guidées de la pointe Vénus et de son phare, de Teruaporea (le trou du souffleur de Tiarei) et de la grotte de Mara'a à Paea, ainsi que des activités comme la pétanque ou le tressage.



Cette opération visait à dynamiser le quotidien de ces personnes âgées en rompant avec leurs habitudes, en proposant des " activités que la plupart des participants n’avaient plus pratiquées depuis longtemps " et les sortir de l'isolement, explique la mairie.



De plus, l'opération est un bon moyen pour la mairie de comprendre et de rester proche de sa population. En effet, le tāvana de Punaauia, Simplicio Lissant, les a suivis pendant cette journée afin de " mieux cerner les besoins et les problématiques auxquelles sont confrontés les personnes âgées ". Les matahiapo étaient plus d'une trentaine hier.