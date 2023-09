Les matahiapo à l'honneur

Tahiti, le 22 septembre 2023 – La journée internationale des personnes âgées s'est fêtée plus tôt, cette année, à la présidence de la Polynésie française. Alors que la date est fixée au 1er octobre, le gouvernement a tenu à l’avancer à ce vendredi 22 septembre afin de s'assurer d'être présent et de pouvoir honorer nos matahiapo. Une journée qui s'est voulue avant tout conviviale et fédératrice.



De plus en plus nombreux au fil des années, et pour le plus grand plaisir de leurs mo'otua et de leurs hina, les matahiapo étaient à l'honneur, ce vendredi 22 septembre, à la présidence de la Polynésie française. En effet, māmā 'ū et pāpā 'ū sont venus fleuris, 'ukulele en main, pour fêter l'éternelle jeunesse. “Qu'est-ce que c'est bon d'être ici, avec toutes ces belles personnes”, confiait māmā Élisa, accompagnée de son mari, prévenu que la fête allait durer. “Je lui ai dit de bien se reposer hier soir, car aujourd'hui, moi je fais la fête et il n'a pas intérêt de râler !”, précisait-elle dans un éclat de rire.



Alors que les matahiapo sont trop souvent cloîtrés à la maison par manque d'activités à leur disposition, la journée avait également pour objectif de favoriser les échanges et, pourquoi pas, lancer une nouvelle dynamique dans le quotidien de ces personnes âgées. “Lorsque l'on sort, c'est pour nous occuper de nos petits-enfants, aller les chercher à l'école, les emmener au sport, etc. Aujourd'hui, on sort pour nous, pour nous amuser, et ça fait du bien”, expliquait māmā Élisa avant de reprendre son 'ukulele.



“La mémoire de notre fenua”



Pour la ministre des Solidarités et du Logement, en charge des familles et des personnes non-autonomes, Minarii Galenon, cette journée était une évidence : “Pour moi, les matahiapo sont la mémoire d'un pays, la mémoire de notre fenua, et on leur doit beaucoup de respect.” D'autant que ce respect n'est pas toujours présent de nos jours, une réalité que la ministre regrette beaucoup : “C'est triste, mais il faut en parler, il existe une violence envers ces personnes âgées, au sein des foyers. J'appelle les familles au respect. Au respect qu'ils méritent.”



Selon l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF), en 2019, la Polynésie comptait environ 36 500 personnes âgées de plus de 60 ans, soit environ 12% de la population totale. Et toujours selon l'ISPF, d'ici 2050, la part de la population des personnes âgées de plus de 60 ans devrait atteindre les 28%, soit 94 000 individus. “C'est une réelle thématique qu'il faut prendre en considération dès aujourd'hui”, assurait la ministre Minarii Galenon, qui semble avoir dans ses cartons bon nombre de projets : “Nous avons pour projet, avec le ministère de la Santé, de construire un grand centre des matahiapo à Puunui. Avec l'Université de la Polynésie française, ainsi que la Maison des sciences de l'homme, nous comptons organiser, courant de l'année prochaine, un colloque sur la gestion de cette thématique pour les années à venir. Donc voilà, nous travaillons beaucoup sur le sujet.”