Les manèges de Vaitupa en mal de visiteurs

Tahiti, le 15 septembre 2022 – Par manque de fréquentation, les forains de Vaitupa ont pris la décision de fermer leurs manèges deux soirs cette semaine, mardi et mercredi. L’information n’ayant pas été relayée dans les temps, plusieurs familles se sont retrouvées prises au dépourvu à leur arrivée sur le site. Si les manèges doivent rester ouverts jusqu'à ce dimanche, l’association organisatrice envisage maintenant de fermer définitivement les pāpio à l’issue de ces vacances scolaires.



Les forains de Vaitupa sont amers. Alors qu’ils se sont démenés fin août pour avoir l’autorisation d’ouvrir au-delà des grandes vacances, ils constatent depuis le début du mois de septembre une importante baisse de fréquentation, de l’ordre de 50% selon Stéphane Philipponneau, président de l’association des forains de Faa’a. “C’est dommage car on a fait ça pour la population. Il y a eu un réel engouement sur les réseaux sociaux quand on a annoncé la réouverture mais maintenant, le public n’est pas au rendez-vous”, constate-t-il.



Ouverts uniquement les week-ends durant la période scolaire, les pāpio devaient fonctionner tous les jours durant cette semaine de vacances. Mais lundi soir, constatant l’absence de visiteurs et l’important manque à gagner, les propriétaires des grands manèges comme la grande roue ou les auto-tamponneuses ont décidé de ne pas ouvrir le lendemain. Ils ont été suivis par plusieurs autres forains qui considéraient que “cela ne valait pas le coup”. Mais l’information n’a pas été relayée dans l’immédiat.



Mardi à 17 heures, horaire habituel d’ouverture, quelques familles se sont donc rendues sur le site de Vaitupa pour constater que les manèges restaient éteints et les snacks volets fermés (hormis un qui ne savait pas que le portail d’entrée était clos). Quelques-uns des malheureux visiteurs présents ont alors fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux, où la page Facebook du Tiurai de Vaitupa annonçait toujours une ouverture à partir de 17 heures, tous les soirs de la semaine pendant les vacances de septembre. “On est venu de Moorea exprès pour le Tiurai et ce soir à 18 heures, on nous dit à l’entrée que finalement c’est fermé. Pas sérieux du tout. Publicité mensongère.” “Nous de la Presqu’île... C’est désolant”, pouvait-on notamment y lire.



Le président de l’association des forains de Faa’a, absent de Tahiti à ce moment-là, a alors réagi en publiant peu avant 18 heures l’annonce de la fermeture des manèges durant 48 heures, soit mardi et mercredi soirs. Un post jugé un peu trop tardif par les quelques personnes qui avaient déjà fait le déplacement.



“J’ai convoqué une réunion avec l’ensemble des forains vendredi soir afin de décider si l’on continue ou pas. Le premier arrêté municipal (pris le 26 août pour la réouverture des pāpio, NDLR) se finit ce dimanche. Le prochain arrêté, qui doit être pris la semaine prochaine, permettrait de prolonger jusqu’au 31 octobre mais du coup, on ne sait pas si ça vaut le coup”, se désole Stéphane Philipponneau. Ce week-end, les manèges de Vaitupa pourraient donc effectuer leur dernier tour de piste de l’année.