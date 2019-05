Les maltraitances animales devant la justice

Tel que l’indique le vétérinaire Florent Bizard, les actes de cruauté pratiqués sur les animaux sont graves et répétitifs : « Nous sommes régulièrement avertis par des lanceurs d'alertes (voisins, associations etc.), la fréquence est à priori hebdomadaire, ce qui est assurément élevé. Parmi les cas les plus classiques : la malnutrition caractérisée (nous parlons de chiens qui ne sont pas nourris volontairement), les attaches avec des longueurs inappropriées de l'ordre de moins de 4 mètres, les jets de projectiles quand ce n'est pas de la cruauté avec de la torture et des jets d'huile chaude ou bien des coups de machette ... »



Selon le professionnel, les moyens permettant de signaler ces sévices sont limités : « Cette violence est banale socialement, voire banalisée par les forces de l'ordre, les politiques et dans les mentalités. La solution réside dans l'enseignement, des choix politiques forts et une législation adaptée. Les lanceurs d'alertes agissent mais la réalité du terrain montre qu'entre le dégoût que cela provoque dans l'instantané et les choix dans les urnes et les dons aux associations, la promotion éducative dans les établissements, il y a un monde ...C'est le mal de notre temps : la problématique de l'instantané (que ce soit dans la forme de communication ou dans la politique) qui prend le pas sur la construction lente, progressive mais définitive de comportements et de choix pertinents pour la population. Le confort prime sur la prise de conscience ... »