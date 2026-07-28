

Les mairies à pied d’œuvre avant la rentrée

Tahiti, le 4 août 2026 - Dans une semaine, les élèves retrouveront le chemin de l’école. À l’approche de la rentrée scolaire, les agents communaux finalisent le nettoyage, la peinture et les réparations pour accueillir les enfants et les enseignants dans de bonnes conditions, comme nous l’avons constaté à Taiarapu-Ouest.





Tandis que les enfants profitent de leurs derniers jours de vacances, la rentrée se prépare dans les écoles. Du côté de Taiarapu-Ouest, les cours, tondues et ratissées, sont parées pour la récréation. À Toahotu, les agents du service technique communal finalisaient les derniers travaux d’entretien à l’école Toerefau, ce mardi. “J’ai profité des vacances pour bien nettoyer les classes et signaler d’éventuelles dégradations sur le mobilier. Tout est prêt pour le retour des élèves et des enseignants”, confirme une tatie polyvalente.



À la cantine, les bancs ont été repeints, de même que l’arrière-cuisine où les plats en provenance de la cuisine centrale sont réceptionnés. “Je suis contente de reprendre le travail dans un espace tout propre”, se réjouit la cantinière, Velma. Des réparations sur certains climatiseurs et ventilateurs étaient encore au programme, de même que la réception de nouvelles nappes et le passage du nettoyeur haute-pression sur tout le sol, jusqu’au décompte des assiettes pour s’assurer que tout est fin prêt pour le service.



“Répondre aux demandes des directeurs”

L’école Potii et le CJA de Vairao avaient été repeints récemment, mais ce n’était pas le cas de l’école Ahototeina de Teahupo’o. “On a profité des vacances pour repeindre les salles de classe, et c’est en cours pour une partie de l’extérieur et la cantine. On a réparé certains systèmes de fermeture et aussi de la robinetterie dans les sanitaires”, explique Albert Faatau, chef des travaux sur place.



Ces différents chantiers sont suivis par les élus, dont le maire, Faana Taputu : “On fait en sorte de répondre aux demandes des directeurs et des enseignants. Il faut améliorer l’état de nos écoles pour donner envie à nos enfants de venir”. Si la façade de l’école de Toahotu n’a pas encore été rafraîchie, c’est parce qu’elle devrait faire l’objet d’un projet spécifique entre septembre et octobre en lien avec la présence de militaires dans le cadre d’un exercice et de la mission solidaire Tā’amura’a. Des renforts qui seront les bienvenus, de même qu’une vingtaine de volontaires en service civique attendus dès le mois prochain dans les domaines de l’éducation et de l’environnement.



Ancien, le groupe scolaire Toerefau-Haitama fait par ailleurs l’objet d’un projet de reconstruction de longue date au plateau des ananas, dans l’attente d’une éventuelle prise en charge de la sécurisation et de la construction d’une route d’accès en bonne et due forme par le Pays.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 4 Août 2026 à 16:58 | Lu 181 fois



