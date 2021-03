Les locaux font de la résistance à Rangiroa

Tahiti, le 3 mars 2021 - La Air Tahiti Rairoa Horue s'est poursuivie, ce mercredi, sur le spot de Avatoru, à Rangiroa. Pas de soucis pour les Kauli Vaast, Mihimana Braye, Enrique Ariitu, ou encore Heifara Tahutini Jr qui ont tous validé leur ticket pour les quarts de finale de la compétition. Sortie de route en revanche pour Vahine Fierro qui n'a pas démérité face à aux hommes. Par ailleurs, trois locaux du spot sont également toujours en course. Teare Teinaore en surf et Arii David et Johram Pohue en bodyboard.



La deuxième journée de compétition de la Air Tahiti Rairoa Horue est partie sur de bonnes bases, ce mercredi. Le vent avait faibli en intensité et avec le courant rentrant, le reef-break de Avatoru s'est montré sous son plus beau jour en offrant de belles vagues aux premières séries du round 3. Heifara Tahutini Jr en a d'ailleurs profité pour scorer deux beaux tubes dans son heat et pour s'offrir une note totale de 13.27, dont un tube noté à 7 points, lui permettant ainsi de s'octroyer la première place de sa série devant Firmin Tairoa, et de valider tous les deux leurs tickets pour les quarts de finale.



Puis dans la deuxième série, c'est une partie de l'atoll qui a retenu son souffle pour Teare Teinaore, seul local du spot encore en lice dans la catégorie surf. L'intéressé n'a eu besoin de s'engager que sur deux vagues pour arracher la première place de sa série. Il a accroché d'abord la note de 6.83 en se plaçant parfaitement dans un petit tube. Teare Teinaore a ensuite attendu les toutes dernières minutes de la série pour mettre tout le monde d'accord avec un second tube noté à 5.53 pour un total de 12.36. Le natif de Rangiroa a devancé Mormon Maitui du Tahiti Iti Surf Club, et continu donc son petit bonhomme de chemin.



Deux autres séries ont ensuite pu être lancées dans de bonnes de conditions, permettant ainsi à Mihimana Braye, Tamahei Temu, Niuhi Marere et O'Neill Massin de se qualifier pour le grand huit de la compétition, avant qu'elle ne soit suspendue pendant près de deux heures à cause du vent qui s'était levé sur le spot.