Les kayakistes se lancent sur le sprint

Tahiti, le 23 avril 2023 - La fédération polynésienne de kayak surfski (FPKS) a organisé, samedi sur le plan d'eau de Aorai Tini Hau, sa première journée dédiée aux courses sprint sur 500 mètres. Une participation modeste avec 27 athlètes inscrits mais l'on retiendra notamment les performances de Jonathan Savigny chez les séniors et de Kahea Taie en juniors, auteurs des meilleurs chronos.



À un peu plus de sept mois de leur première participation aux Jeux du Pacifique, les kayakistes poursuivent leur préparation. Ce samedi sur le plan d'eau de Aorai Tini Hau, la fédération polynésienne de kayak surfski (FPKS) organisait, avec le soutien de la fédération tahitienne de va'a (FTVAA), sa première journée de courses sprint sur 500 mètres. Une participation modeste avec 27 athlètes présents pour les séries de la journée. “On est une fédération en plein reconstruction et on reste satisfait de cette participation parce qu'on a quasiment le même nombre d'inscrits que lorsqu'on organise nos courses en downwind. Nous avons nos jeunes aussi qui sont là avec les cadets et les juniors et la cadette, Lili Ferlat, a également fait le déplacement depuis Huahine”, a indiqué le trésorier de la FPKS, Heirangi Nouveau.



Lire aussi >> Le kayak en reconquête À un peu plus de sept mois de leur première participation aux Jeux du Pacifique, les kayakistes poursuivent leur préparation. Ce samedi sur le plan d'eau de Aorai Tini Hau, la fédération polynésienne de kayak surfski (FPKS) organisait, avec le soutien de la fédération tahitienne de va'a (FTVAA), sa première journée de courses sprint sur 500 mètres. Une participation modeste avec 27 athlètes présents pour les séries de la journée. “On est une fédération en plein reconstruction et on reste satisfait de cette participation parce qu'on a quasiment le même nombre d'inscrits que lorsqu'on organise nos courses en downwind. Nous avons nos jeunes aussi qui sont là avec les cadets et les juniors et la cadette, Lili Ferlat, a également fait le déplacement depuis Huahine”, a indiqué le trésorier de la FPKS, Heirangi Nouveau.

Savigny seul sous les deux minutes



Dans la catégorie reine des séniors hommes, sept kayakistes étaient présents samedi à Aorai Tini Hau. Parmi eux on retrouvait notamment Jonathan Savigny, vainqueur de la Mata Are Race en mars et deuxième de la Tefana Surfski début avril. Teihotu Dubois, Haines Teriitaumihau ou encore le junior Kahea Taie étaient également présents pour ces premières épreuves de sprint. Ces derniers, avec Hiromana Flores absent samedi, sont les favoris pour intégrer la sélection tahitienne en vue des Jeux du Pacifique organisés aux Îles Salomon du 19 novembre au 2 décembre prochains.



Et ils ont démontré samedi qu'ils étaient bien en jambes et motivés pour décrocher un ticket pour Honiara. Au niveau des performances et des chronos on retiendra ceux réalisés par Jonathan Savigny. Lors de sa série en demi-finale, l'intéressé a signé un temps canon de 1'58"79, soit le meilleur chrono de la journée de samedi. Savigny était également le seul à passer sous la barre des deux minutes sur 500 mètres. En finale le vainqueur de la Mata Are a été moins rapide avec un temps de 2'05"60, mais suffisant néanmoins pour l'emporter devant le grand espoir de la discipline, Kahea Taie (2'07"08), qui a enchainé les séries et les courses samedi. Haines Teriitaumihau s'est lui classé troisième de cette finale avec un chrono de 2'08"95.







D'autres journées dédiées aux courses sprint seront organisées au cours de la saison a prévenu le président de la FPKS, Roland Barff. L'objectif étant de préparer au mieux les athlètes aux courses sprint programmées aux Jeux. “On sait que les Îles Cook sont très forts parce qu'ils s'entrainent en Nouvelle-Zélande. Les Samoa sont pas mal aussi. Nous, de notre côté, il faut que l'on continue à se structurer. Au kayak il y a huit médailles d'or à aller chercher, ce qui n'est pas négligeable”, ajoute Heirangi Nouveau. Les kayakistes tahitiens ont donc un peu plus de sept mois pour se préparer.

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 23 Avril 2023 à 13:03 | Lu 160 fois