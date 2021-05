Les juniors pour ouvrir les hostilités à Taapuna

Lire aussi >> La Taapuna Master pour Vahine Fierro et Mihimana Braye

C'est l'un des rendez-vous incontournable de la glisse polynésienne de ces trente dernières années. La Taapuna Master revient cette saison pour une 27e édition. Une waiting period qui s'étend du 13 au 30 mai a été prévue par le Taapuna Surf Club, organisateur de la compétition. Rappelons que la dernière édition avait été remportée par Mihimana Braye, qui était venu à bout, en finale, d'Enrique Ariitu. Et chez les dames, Vahine Fierro s'était imposée dans une finale à quatre où elle était opposée à Hereiti Manuel, Marion Philippe et à sa petite sœur Heimiti.Mais en attendant le lancement de la Taapuna Master, ce sont les jeunes talents de la glisse qui prendront possession du reef-break de Punaauia pour la 17e Taapuna Junior. Entre 24 et 32 espoirs sont attendus pour la compétition qui devrait se disputer dans de superbes conditions. "On attend une belle houle pour les deux jours. Ça devrait monter tout au long du week-end et le but est de finir la compétition vers midi ce dimanche, parce qu'après ça risque d'être trop gros pour des juniors", a indiqué Lionel Teihotu, président de la Fédération tahitienne de surf.Ce sera donc la troisième compétition de la saison pour les juniors après les deux premières étapes de la Teen Surf Session. La première avait été remportée en mars sur le spot de Papenoo par Esli Temaurioraa, 18 ans. La seconde, organisée en avril du côté de Taharuu, avait vu la victoire d'Eimeo Czermak, 17 ans, tenant du titre à la Taapuna Junior. Rendez-vous donc samedi pour les premières séries de la compétition.