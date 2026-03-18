

Les jeunes rugbymen à l’heure internationale

Tahiti le 4 avril 2026. C’est la première fois pour le rugby du Pacifique Sud que des sélections de jeunes ayant moins de 14 ans vont participer à un tournoi international. Une initiative venue d’une belle collaboration entre la FPR, la FFR et Oceania rugby qui va permettre à cette jeune génération de vivre un moment extraordinaire. C’est le lancement d’un projet qui emmènera les U16 en Nouvelle- Calédonie et les U18 à Wallis-Futuna dans le courant de l’année.



C’est un projet qui mûrit depuis plusieurs mois. Un travail de l’ombre effectué par la FPR, la Fédération polynésienne de rugby, qui a mis tout son investissement pour qu’il voie le jour. Une idée lancée lors de la visite de la FFR, la Fédération française de rugby, dans le Pacifique, pour créer une synergie entre les territoires ultramarins du Pacifique et tenter de mettre en place des axes de travail communs afin de permettre au rugby de se développer et de prendre la place qu’il mérite en Polynésie. C’est maintenant la concrétisation avec la venue, ce mercredi 8 avril, d’une équipe calédonienne, wallisienne mais aussi d’une invitée surprise, les îles Cook, pour le premier tournoi international de rugby U14 dans le Pacifique Sud.

Pour cela, nos jeunes rugbymen ont participé à un chemin de sélection qui a démarré il y a plusieurs semaines. Après avoir convoqué plus d’une vingtaine de joueurs, Gilles Lafitte, le directeur technique de la fédération, a mis en place des rassemblements pour travailler collectivement les aspects défensifs et offensifs, mais aussi la technique individuelle et surtout l’entente d’un groupe, avec une journée de cohésion qui s’est déroulée le mercredi 1er avril . Accompagné par des éducateurs de cette catégorie dans les clubs de l’île, le CTR a pu peaufiner et définir, au fil des entraînements, un groupe de 12 joueurs qui enfileront le maillot tahitien lors du tournoi. Des garçons qui vont pouvoir découvrir un niveau qu’ils n’ont sûrement pas l’habitude de pratiquer. Mais tel est le but de ce projet, car on sait que, dans les sports d’opposition, il est important d’élever le niveau des adversaires pour progresser. Tous les participants à ce tournoi bénéficieront d’une nouvelle expérience qui leur sera bénéfique, et ce sera le cas aussi pour les U16 et les U18 qui partiront respectivement à un tournoi en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna dans le courant de l’année. Car il était important pour la FPR que tous ces jeunes puissent bénéficier de cette belle aventure et qu’elle se perpétue dans le temps.

Les U14 auront donc l’honneur de lancer ce nouveau projet et, bien entendu, au-delà de l’aspect sportif, les valeurs du rugby seront mises en avant avec la prise en charge des délégations voisines, qui auront le plaisir de partager des moments hors du terrain avec leurs adversaires d’un jour. Entre les différentes visites culturelles et les coins paradisiaques de la Polynésie, tous ces jeunes et leurs accompagnants auront le privilège de vivre des moments uniques. Et pour clôturer cette première étape, la Fédération polynésienne de rugby va organiser, le samedi 11, un tournoi amical à Moorea qui permettra à tous les M14 de profiter de la présence de nos amis des îles Cook. Encore une idée bienvenue qui fera le bonheur de tous ceux qui n’ont pas pu participer au tournoi. Un esprit d’équipe cher à ce sport.







Rédigé par Manu Rodor le Samedi 4 Avril 2026 à 09:59 | Lu 565 fois



