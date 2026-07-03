

Les jeunes golfeurs polynésiens brillent sur la scène nationale

Tahiti, le 28 juillet 2026 - La relève du golf polynésien a participé, la semaine dernière, aux championnats de France juniors sur le parcours du Gouverneur près de Lyon. Rokea Teriitehau-Paquier et Nolan Yu Chip Lin ont respectivement ramené l’or et le bronze à Tahiti. Des résultats inédits pour les joueurs du Fenua.



“Ce sont nos meilleures performances depuis les vingt dernières années.” Le président de la Fédération polynésienne de golf Yann Teagai ne peut cacher sa joie au moment d’évoquer les performances des quatre joueurs du Fenua lors des derniers championnats de France juniors.



Face à l’élite nationale, nos jeunes ‘aito ont brillé sur le parcours du golf du Gouverneur près de Lyon. À commencer par Nolan Yu Chip Lin. Malgré sa défaite en demi-finale contre le futur champion de France Sunil Ramsamy, le Tahitien est monté sur la troisième marche du podium chez les benjamins (U14) grâce à sa victoire en petite finale face Artyom Becerra (2-1) pour décrocher la médaille de bronze en stroke play (match à élimination directe en 1 contre 1).



Le talent de Nolan Yu Chip Lin repéré par la Fédération française



“Cette médaille de bronze est une immense fierté pour la Polynésie française et récompense des années de travail, de persévérance et de passion de notre jeune talent”, a félicité la Fédération polynésienne de golf sur ses réseaux sociaux. La persévérance, Nolan en aura justement montré car il a dû batailler jusqu’au 20e trou pour se défaire de Camille Hoarau, en quarts de finale, avant de l’emporter in extremis contre Noa Warin pour rejoindre le dernier carré du tournoi.



Un potentiel qui a déjà sauté aux yeux de la Fédération française : “Il évolue depuis presque un an en Métropole et va bientôt intégrer le Centre de performance à Paris”, précise Yann Teagai qui n’a pas du tout été surpris du niveau de jeu affiché par son protégé tout au long de la semaine.



Toujours dans la catégorie des benjamins, Keanui Billaudet, quant à lui, n’est pas parvenu à se hisser jusqu’aux rencontres éliminatoires.



De l’or au goût amer



Chez les U12, Rokea Teriitehau-Paquier a vécu une compétition contrastée. Après avoir dominé haut la main les phases de qualification où elle a glané l’or, la Tahitienne a craqué au pire des moments.



Opposée à Colette Chatel en huitièmes de finale, Rokea s’est inclinée de justesse (1-2) et voit son rêve de doublé s’envoler. “On est déçu car elle avait largement les capacités pour aller plus loin dans la compétition”, confie le dirigeant de la fédération.



Depuis plusieurs mois, la représentante du Fenua développe son jeu en Australie aux côtés d’une autre Polynésienne, Kalaukia “Kia”, et espère bien revenir encore plus fort lors de la prochaine édition. Maelhy Lecomte Di Paolo, qui disputait son tout premier championnat de France, a réussi à arracher sa place dans le tableau final (U14) en terminant 28e des qualifications.



Malheureusement, la marche des seizièmes de finale était trop haute pour la benjamine qui sort tout de même par la grande porte. “Une très belle performance pour une première participation à ce niveau de compétition, qui confirme sa progression constante ces dernières saisons. Le manque d’expérience en match play (format très différent du stroke play) a été déterminant face à des concurrentes plus habituées à ce type de confrontation directe et intense.”



La Pacific Golf Cup en ligne de mire avant les Jeux



Les jeunes golfeurs sont rentrés au Fenua, mardi, et vont pouvoir profiter d’un peu de repos pendant les vacances. À la rentrée, ce sera au tour de la Pacific Golf Cup de faire son retour. Du 23 au 27 septembre, le tournoi international de Tahiti opposera nos ‘aito à des joueurs de Nouvelle-Zélande, des îles Cook, des Samoa et des Fidji.



Certains juniors seront peut-être même de la partie. “Le parcours est fermé depuis avril, on espère que les travaux se finiront au mois d’août pour être serein dans l’organisation de l’événement”, se projette Yann Teagai. Cette compétition servira de test grandeur nature en vue des Jeux du Pacifique l’année prochaine qui se dérouleront sur le parcours d’Atimaono.





Rédigé par Valentin Fleury le Mardi 28 Juillet 2026 à 15:21 | Lu 209 fois



