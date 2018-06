Les jeunes du Tahiti Code Camp démontrent leur talent

"Au départ je n'y connaissais rien en informatique, mais maintenant je m'imagine déjà chez moi à faire mes petits programmes"



Que faisiez-vous avant d'intégrer Tahiti Code Camp ?

Jean-Pierre : J'ai une patente de dessinateur –projetteur, je dessine pour des architectes. Toujours passionné par l'informatique, j'ai toujours eu cette soif d'apprendre. J'ai déjà touché au code chez moi, donc cette formation qui dure deux mois m'a permis de pratiquer tout en continuant un peu mes activités à côté... Mais je n'ai pas eu beaucoup de weekend ! J'ai 31 ans.

Hiomai : J'ai 31 ans aussi, et je suis autodidacte dans l'informatique. L'année dernière j'avais tenté l'informatique à l'université, mais je m'étais planté avec les maths. Donc j'avais hésité à retenter une année, mais heureusement cette formation a été ouverte et je l'ai réussie. Avant ça j'étais dans la police nationale... Mais je veux me consacrer à l'informatique. Je suis sans emploi en ce moment.



Qu'est-ce qui vous passionne dans l'informatique ? L'avez-vous retrouvé dans cette formation ?

Jean-Pierre : Au départ je n'y connaissais rien en informatique, mais maintenant je trouve qu'on a vraiment énormément progressé. Je m'imagine déjà chez moi à faire mes petits programmes, tout ce qui me passe par la tête, je peux le réaliser, c'est vraiment passionnant. Et pendant ces deux mois ici on s'est beaucoup amusés, on a réalisé huit projets successifs... Maintenant il faut qu'on teste en milieu professionnel pour nous rendre compte si coder pour de l'argent, c'est aussi fun que de coder pour soi-même. C'est vraiment une passion avant tout !

Hiomai : Moi, étant autodidacte je programmais déjà, mais je perdais beaucoup par rapport à ce que je pouvais utiliser comme langages et comme programmes. Il y a tellement de domaines différents, le logiciel, le web, le mobile... je me perdais à chaque fois et je n'avançais pas. Là d'avoir eu cette formation ça m'a cadré et ça m'a permis de vraiment suivre un seul et même projet à la fois, d'aller vraiment jusqu'à la fin avec les bons outils et la bonne méthode, et ça a vraiment clarifié les choses. Maintenant je veux vraiment me consacrer entièrement à la programmation et j'espère trouver rapidement un travail dans ce domaine.



Quel a été le rythme pendant ces deux mois ?

Hiomai : On va dire qu'entre la formation et le travail à la maison, on a passé environ 70 heures par semaine à travailler. Et des fois il y avait des présentations à faire, et on se couchait à 3h du matin pour se lever le lendemain à 7h... Donc on deux mois on a fait autant de travail qu'en un semestre complet ! Impossible de se détendre le week-end, il a fallu avancer tout le temps et pratiquer, pratiquer, pratiquer !

Jean-Pierre : Donc là on va avoir un peu de vacances bien méritées, en attendant des propositions d'entreprises ou, pour certain, une reprise d'études. Pour moi je pense que je vais déjà pouvoir appliquer ces nouvelles compétences à mon activité précédente !