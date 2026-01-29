

Les jeunes de retour sur les vagues

Tahiti, le 9 février 2026 - Ce week-end avait lieu le lancement du Tahiti Taure’a Tour, le championnat juvénile de surf. Une semaine après leurs aînés, young guns du surf polynésien reprenait le chemin des vagues de Papenoo dans de bonnes conditions pour s’exprimer pleinement. Les leaders du championnat 2025 étaient au rendez-vous. Peyo Charriaud chez les juniors, Miliani Simon chez les filles, Naiki Pierson et Liam Sham Koua chez les jeunes ont brillé dans la continuité de la saison dernière. En bodyboard, c’est Hakanui Huuti et Heinoa Tama qui montent sur la première marche du podium.



Comme leurs aînés, les jeunes surfeurs polynésiens n’ont pas eu trop de vacances et ont repris le chemin des vagues ce week-end à Papenoo. Certains d’entre eux ont même retrouvé la compétition lors de l’ouverture de la saison, il y a une semaine. “On permet aux quatre premiers du championnat juniors filles et garçons de participer à l’Open Tour pour qu’ils puissent continuer de progresser et prendre de l’expérience. Ce sont des jeunes que l’on connaît, que l’on suit depuis longtemps et qui vont sûrement représenter le pays dans les différentes compétitions internationales, en individuel ou en équipe”, explique Kevin Bourez, cadre technique de la FTS, la Fédération tahitienne de surf. Une opportunité pour eux dans une saison qui s’annonce intense : “Cette année, les juniors vont reprendre le lead pour les championnats du monde ISA juniors. L’année dernière, ils avaient été sollicités sur les QS à Hawaii et nous avions envoyé les plus jeunes au Salvador. Mais pour cette saison, ce sont eux qui représenteront le pays dans cette compétition et ils ont vraiment envie d’y performer.”



Avec le projet Héritage qui se poursuit et la venue de la délégation française à partir du 13 février, les deux QS qui se dérouleront à Tahiti (Tapunaa et Papara), la génération dorée aura fort à faire cette saison. Mais leur objectif principal reste de remporter leur championnat. Et la première étape était primordiale pour lancer la saison. C’est donc sur la vague de l’embouchure de Papenoo, plus opérationnelle que celle de Taharuu à cette époque de l’année, que se déroulait samedi l’accueil des nombreux surfeurs et bodyboarders. “On a la chance d’avoir beaucoup de beaux spots de surf en Polynésie. On peut surfer toute l’année. Pour nos compétitions, on sépare l’année en deux. On est sur Papara à partir d’avril-mai car c’est la saison des vagues du Sud qui arrive, et à partir d’octobre on va sur Papenoo pour surfer sur un autre spot. Mais ce sont les conditions du moment qui déterminent vraiment le lieu.”



Toutes les catégories, des moins de 10 ans jusqu’aux juniors, garçons et filles, étaient représentées lors de cette première journée. Mais la nouveauté 2026, c’est le nombre croissant de participants en bodyboard. Un phénomène qui ne fait que s’accroître avec le temps, mais qui connaît une nouvelle impulsion grâce à l’arrivée du premier club de bodyboard : “On a été surpris du nombre de participants sur la compétition bodyboard. On a pu organiser un championnat minimes et juniors avec plusieurs séries. On est ravis, on sent que ça prend d’année en année, mais c’est vrai que la création du club réservé au bodyboard apporte un souffle nouveau. Et c’est vraiment positif pour cette discipline.” Vingt-cinq participants, et de nouveaux noms qui ont bouleversé la hiérarchie. C’est le cas de Hakanui Huuti en minimes (moins de 14 ans), qui est venu prendre la première place devant Heikea Tama et Manavai Pahape, respectivement second et troisième du dernier championnat. Même constat en juniors (18 ans et moins) où la hiérarchie a été respectée puisque Heinoa Tama, médaille d’argent lors de la saison 2025, a remporté cette catégorie, mais la présence de Kahiau Tapare et Heeroa Maiotui en finale, à l’instar du champion en titre Roo Pouget, annonce une saison à rebondissements. Cette affluence chez les bodyboarders ne sera que bénéfique pour la progression de ces jeunes riders.



Les favoris au rendez-vous



Chez les surfeurs, tout était réuni pour voir du beau spectacle. Et ce fut le cas, même si la compétition a commencé doucement, samedi, avec des vagues moyennes, les finales du dimanche ont pu bénéficier de conditions quasi parfaites. Chez les poussins (moins de 10 ans), les trois premiers du dernier championnat se sont retrouvés en finale. Une série dominée par le champion en titre Naiki Pierson, encore étincelant sur cette étape et qui remporte aussi en catégorie minimes à seulement neuf ans. Chez les cadets, le duel entre Liam Sham Koua, Kavei Pierson, Terevanui Thornton et Tauirai Henriou-Oopa a encore eu lieu. Ces quatre garçons dominent la catégorie et, même si sur cette journée c’est Liam Sham Koua qui l’emporte, la saison sera longue et encore remplie de rebondissements. En juniors, le vainqueur de la saison dernière, Peio Charriaud, n’a rien perdu de son surf. Au contraire, il confirme en finale face à Samuel Ozabal, Terevanui Thornton et Liam Sham Koua avec un superbe score de 12,16 points.



Chez les filles, le quatuor Miliani Simon, Raipoe Chapelier, Takihei Ellacotet et Mikiliani Pinson a encore frappé. Finalistes en cadettes (moins de 16 ans) et en juniors, les quatre Hine ont démontré tout leur talent avec des sessions impressionnantes. Miliani Simon fait le doublé sur cette étape, mais cette saison sera encore riche en enseignements et en expériences pour ces athlètes qui font briller le surf polynésien au Fenua comme à l’international.





Rédigé par Manu Rodor le Lundi 9 Février 2026 à 14:28 | Lu 241 fois



