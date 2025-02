Les jeunes ambassadeurs des récifs coralliens récompensés

Tahiti, le 25 février 2025 – Il y avait des chants, des danses, et surtout des sourires à l’école Farahei Nui, lauréate des Trophées To’a Reef 2024. Ce mardi matin, l’établissement a accueilli la remise officielle des 1 400 kits de snorkeling offerts par l’Ifrecor Polynésie. Un geste fort pour sensibiliser les jeunes générations à la préservation des récifs coralliens.



Au centre de la cour de l’école Farahei Nui, à Faa’a, un parterre d’enfants en uniformes bleus impeccables se prépare. Les instituteurs s’affairent, ajustant les derniers détails. Sous le préau, les officiels prennent place : le ministre de l’Éducation, Ronny Teriipaia, le vice-recteur Thierry Terret, ainsi que des représentants du haut-commissariat, de l’Ifrecor et d’associations engagées dans la protection de la biodiversité marine. Mais ce sont bien les élèves qui mènent la cérémonie. D’une voix assurée, ils entament un hīmene.



Un concours pour ancrer la culture océanique



Cet événement s’inscrit dans le cadre des Trophées To’a Reef 2024, qui a souhaité valoriser les initiatives scolaires en faveur de la préservation des récifs coralliens. Lancé en juillet dernier, le volet éducatif a récompensé plusieurs classes, de la maternelle au lycée, dans six catégories distinctes.

“Il a fallu candidater à un appel à projets, que ce soit en production plastique, artistique ou même littéraire, autour du thème ‘Mon récif, ma culture’”, explique Vainui Marakai, de la DGEE, qui a supervisé l’événement.



Portée par l’Ifrecor Polynésie et la Direction générale de l’Éducation et des enseignements (DGEE), cette initiative encourage les élèves à explorer les liens entre culture et environnement marin à travers des projets pédagogiques concrets. “Quinze écoles ont candidaté. En plus de la cérémonie de remise des prix en novembre dernier, nous avons souhaité offrir une récompense supplémentaire avec ces kits de snorkeling, grâce à un partenariat avec Decathlon”, précise Étienne de La Fourchardière, secrétaire général adjoint du haut-commissariat.



Des projets ambitieux



Les projets lauréats se distinguent par leur originalité et leur ancrage éducatif. Par exemple, dans la catégorie Cycle 2 (CP à CE2), l’école de la Mission a été primée pour son projet “To’a no te Tairoto”, une immersion dans l’univers du corail à travers des textes documentaires. Les élèves ont imaginé une histoire animée mettant en scène To’a no te Tairoto, un corail du lagon, et donneront vie à cette narration par une pièce de théâtre. Autre projet, dans la catégorie Cycle 3 (CM1 à 6e), l’école Farahei Nui s’est distingué avec “Le Voyage de To’a”. Son objectif : sensibiliser différents publics à l’urgence de protéger les récifs coralliens en développant des outils de communication variés.

“Nous espérons voir ces projets aboutir rapidement. Mascottes, pièces de théâtre, bandes dessinées… Nous avons hâte de saluer leur concrétisation”, confie Étienne de La Fourchardière.



Explorer pour apprendre



Ce mardi donc, plus de 1 400 masques et tubas ont été distribués aux élèves des classes lauréates. Mais l’initiative ne s’arrête pas là. Ces équipements seront également envoyés aux quatre coins du territoire, notamment dans les établissements labellisés Aires Marines Éducatives (AME) et auprès des élèves impliqués dans des projets de préservation de la biodiversité marine.



Cette distribution de matériel s’inscrit dans un programme plus vaste visant à faire de l’océan un véritable terrain d’apprentissage. Grâce aux kits, les élèves pourront participer à des sorties éducatives, observer la faune et la flore marines et collaborer avec des scientifiques et associations environnementales. Ce dispositif s’articule avec la grande journée de cohésion des AME, prévue le 18 mars prochain, où les établissements engagés se réuniront pour assister à la ponte des coraux Porites rus.



Cette opération, financée par l’État à hauteur de 2 à 3 millions de francs, bénéficie du soutien du ministère des Outre-mer et de l’Environnement, via l’Ifrecor.



