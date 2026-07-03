

Les jeunes Tama Ura en quête d’une qualification historique au Mondial

Tahiti, le 12 juillet 2026 - La sélection U16 masculine de la Fédération tahitienne de football débute, ce dimanche, face à Vanuatu, sa phase de qualification pour la Coupe du monde 2027 au Qatar. La tâche sera ardue pour les joueurs de Sébastien Labayen qui espèrent devenir la première génération du Fenua à se qualifier pour un Mondial dans cette catégorie d’âge.



“Nous allons commencer le tournoi directement par une finale.” À l’aube de l’entrée en lice de son équipe, le tacticien tahitien, Sébastien Labayen, insiste d’emblée sur l’importance du premier match des jeunes polynésiens face à Vanuatu.



Du 12 au 25 juillet, à l’occasion de la 23e édition de l’Oceania football confederation (OFC) U-16 championship, nos ‘aito et sept autres équipes d’Océanie se départageront les trois précieux sésames pour le Mondial 2027 au Qatar. Et notre sélection masculine n’a presque pas le droit à l’erreur si elle souhaite réaliser l’exploit de se qualifier pour la première fois à la Coupe du monde dans cette catégorie d’âge.



Tahiti dans la poule de la mort La mission débute dès ce dimanche à Port Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée) où les espoirs tahitiens pourraient voler en éclat très rapidement : "On a la particularité d’être dans une poule très difficile où nous ne sommes pas favoris, constate le sélectionneur Sébastien Labayen. Nous affronterons dans notre groupe la Nouvelle-Zélande qui est invaincue dans cette compétition. Il faudrait réaliser un exploit pour les battre ! Donc la rencontre face à Vanuatu risque de conditionner notre état d’esprit pour toute la compétition", juge l’ancien international tahitien qui s’attend à un match compliqué contre des Vanuatais très à l’aise sur le plan offensif comme en témoigne leurs dernières victoires face aux îles Cook (3-1), le Tonga (6-1) ainsi que leur succès mirobolant contre les Samoa américaines (20-0)



Afin de préparer au mieux cette échéance, la délégation polynésienne est arrivée plusieurs jours à l’avance pour s’acclimater et prendre des repères. "Cela fait quatre jours que nous sommes à Port Moresby. Notre voyage a été un peu chaotique surtout lors de notre escale en Australie à cause des vérifications du visa. Mais nous avons la chance de travailler dans de bonnes conditions à la fois de logement et d’entraînement avec un très bon terrain."



“Si on arrive à sortir de notre poule, on aura un match ouvert dans le dernier carré” Le sélectionneur des Tama Ura peut compter sur un groupe de 20 joueurs issus de nombreux clubs du Fenua : AS Papara, AS Vénus, Central sport, Tiare Tahiti, AS Tefana ou encore les Jeunes tahitiens. "Notre effectif est une belle représentation de l’ensemble des équipes de notre championnat. Une des premières missions était de mettre les histoires des clubs de côté afin de se focaliser uniquement sur la sélection nationale", confie Sébastien Labayen. La génération U-16 est donc prête à se mesurer aux meilleures nations de la région et à défendre fièrement les couleurs de Tahiti sur la scène océanienne



Le dernier match de poule opposera les Tahitiens aux Îles Salomon. Une équipe que nos jeunes ‘aito connaissent bien pour les avoir affrontés l’année dernière. Les Polynésiens devront donc terminer aux deux premières places de leur groupe pour atteindre les demi-finales : "C'est l’objectif qui habite l’ensemble des huit équipes. Si on arrive à sortir de notre poule, on aura un match ouvert dans le dernier carré".



Le pays hôte lance parfaitement son tournoi, la Nouvelle-Calédonie dos au mur L’autre groupe est composé de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de la Nouvelle-Calédonie, des Fidji et des Samoa. Le pays hôte et les Fidji ont déjà pris une option sur la qualification grâce à leur succès respectivement face au Samoa (4-0) et la Nouvelle-Calédonie (2-0).

Les trois équipes océaniennes qui participeront à la Coupe du monde au Qatar seront les deux finalistes du tournoi ainsi que le vainqueur de la petite finale. Dans l’histoire des jeunes sélections du Fenua, seuls les U19 ont réussi l’exploit de se hisser jusqu’en phase finale du Mondial.



Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 12 Juillet 2026 à 10:43 | Lu 245 fois



