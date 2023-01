Les inscriptions pour le concours de rédacteurs de la fonction publique sont ouvertes

Tahiti, le 12 janvier 2023 – Les inscriptions pour le concours de rédacteurs de la fonction publique de catégorie B sont ouvertes depuis lundi. Les candidats ont un mois pour s'inscrire. Les premières épreuves se dérouleront le 5 avril.



Le Pays lance une session de concours de rédacteurs de la fonction publique de catégorie B au titre de l'année 2022. Les rédacteurs sont chargés de l’instruction des affaires qui leur sont confiées et de la préparation des décisions. Ils peuvent, dans certains cas, assurer des fonctions d’encadrement des agents d’exécution, indique la direction générale des ressources humaines (DGRH).



Les inscriptions au concours sont ouvertes depuis le lundi 9 janvier. Les candidats ont jusqu'au 9 février pour s'inscrire et peuvent le faire directement en ligne sur fonction-publique.gov.pf. Pour pouvoir s'inscrire au concours externe, il faut être de nationalité française, être âgé d’au moins 18 ans et au plus de 62 ans au 1er janvier 2023, être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme homologué au niveau IV et être admis à concourir à l’issue de l’instruction de l’inscription du candidat par la DGRH. Et pour s'inscrire au concours interne, il faut être fonctionnaire de la fonction publique de la Polynésie française et justifier de 3 ans minimum de service dans l'administration du Pays ou être agent non-fonctionnaire de l'administration.



Les épreuves d'admissibilité se dérouleront le 5 avril et celles d'admission le 19 juin. Les résultats du concours seront publiés le 21 juillet.