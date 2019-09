Les inégalités de revenus bien plus fortes au fenua qu'en métropole

Pour comparer, en métropole, l'écart entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres n'est multiplié que par quatre. La lutte contre les inégalités y est une priorité nationale, qui se traduit par une redistribution au profit des familles les plus pauvres. En 2016, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) a calculé que la France versait 57 milliards d'euros, soit 2,6% du PIB, en aide en faveur des ménages pauvres. Ces aides comprennent les minima sociaux – RSA, Allocation adulte handicapé, minimum vieillesse… – les allocations logement, les prestations familiales, et d'autres prestations telles que la prime d'activité et les mécanismes permettant d'alléger la charge fiscale des ménages pauvres. Cette redistribution est financée par la fiscalité élevée, en particulier l'impôt sur le revenu, qui n'existe pas en Polynésie.Ainsi, avant la redistribution permise par les Impôts et les prestations sociales, le rapport entre les revenus des plus riches et des plus pauvres est de 8,3, très similaire aux inégalités polynésiennes. Mais après le prélèvement des cotisations sociales, des taxes d'habitation et surtout de l'impôt sur le revenu (qui est fonction des revenus des contribuables), les revenus les plus élevés sont diminués de plus de 20%. Cet argent est ensuite redistribué aux plus pauvres grâce au versement des allocations familiales, des aides au logement, de l'assurance chômage et des minimas sociaux. Ces aident permettent de tripler les revenus des Français les plus pauvres selon des calculs de l'Observatoire des inégalités sur des données de l'Insee. Une fois ce grand transfert terminé, le rapport entre les revenus des plus riches et des plus pauvres est réduit de moitié, à x4.