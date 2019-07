Comparatif des salaires : êtes-vous bien payés ?

Les disparités public/privé



Comme le montre notre infographie en haut de cet article, les salariés du secteur public local (Territoire, communes, etc.) gagnent en moyenne 22 % de plus que les salariés du privé. Mais ce chiffre est trompeur. Ainsi, l'écart n'est que de 16 % chez les 10 % les moins bien payés et de 17 % dans le « top 10 % ».



Les cadres intermédiaires du public sont mieux rémunérés que dans le privé, avec un salaire médian supérieur de 52 % dans le public et un salaire supérieur de 40 % pour le quart supérieur des salariés les mieux payés.



Pour le comprendre, il faut s'en remettre à la démographie :

- Selon le recensement de 2017, 30 % de la population polynésienne n'a aucun diplôme. Seulement 14 % de la population a suivi des études supérieures.

- Dans le public, [une étude de 2011,]url:https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00645340/document réalisée par l'avocat Mickaël Fidèle et l'économiste Florent Venayre, nous apprend que 35 % des agents publics ont un niveau d'études supérieures, plus du double de la population générale. De plus, même pour être agent de catégorie D, le niveau minimum est le certificat d'études (en pratique, la fonction publique emploie aussi des personnes non diplômées, surtout dans les archipels).

- Dans les archipels éloignés, les emplois publics sont souvent les seuls postes en CDI à temps plein.

- Enfin, les fonctionnaires sont plus âgés que la population générale et les grilles de progressions salariales à l'ancienneté sont plus généreuses dans le public que dans le privé.



Nous n'avons trouvé aucune étude qui compare les salaires dans le public et le privé à niveaux de diplôme et d'ancienneté égaux. Il semble tout de même clair que les salariés du public s'en sortent mieux que ceux du privé, mais avec un avantage que l'on pourrait estimer autour de 17 %.



