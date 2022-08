Les indépendantistes réunis en Corse

Tahiti, le 6 août 2022 – Ce week-end ont lieu les Journées internationales de Corte, rendez-vous incontournable des organisations politiques indépendantistes et autonomistes. Les trois députés polynésiens y participent, afin de présenter la vision de leur parti.



Les Journée internationales de Corte, ou Ghjurnate Internaziunale di Corti, réunion d'organisations indépendantistes et autonomistes du monde entier, se tiennent ce week-end dans la ville corse. La Polynésie française y participe, représentée par ces trois députés, en premier lieu Moetai Brotherson, également président de la Délégation aux outre-mer à l’Assemblée nationale.



Durant ces deux journées, les indépendantistes polynésiens mais aussi kanaks, guyanais, corses, basques, catalans, écossais, caucasiens et africains sont réunis pour échanger sur leurs problématiques respectives. “Pour les indépendantistes et autonomistes corses, il s’agira de regarder de plus près le statut de la Polynésie française, collectivité autonome d’outre-mer, alors que des discussions sur une évolution statutaire de l’île vont s’engager avec le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Côté polynésien, les députés défendront la vision de leur parti pour l’avenir de la Polynésie”, peut-on lire sur le site Internet Outremers 360°.



Sur sa page Facebook, Moetai Brotherson se réjouit que le Tavini Huira’atira participe depuis plus de 20 ans à ces journées “riches en partage d’expériences”. Cette nouvelle édition lui a notamment permis “de découvrir la situation hallucinante de la Kabylie et du Biafra, deux peuples et deux Nations opprimées de plus de dix millions d’individus, avec des territoires plus grands que la Belgique”.