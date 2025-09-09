Tahiti Infos

Les îles du Vent passent en vigilance orange


Crédit : archive Tahiti Infos.
Crédit : archive Tahiti Infos.
Tahiti, le 26 septembre 2025 – Tahiti et Moorea passent en vigilance orange pour fortes pluies, ce vendredi après-midi : 40 à 60 mm ont été relevés en deux heures à Papara, Papeari et Teahupo’o. Les averses localisées pourraient notamment s’étendre à Hitia’a et Tautira dans l’après-midi.

 
Météo-France en Polynésie avait placé la Société en vigilance jaune pour fortes pluies en début d’après-midi. La tendance s’est confirmée vers 15 heures avec le passage des îles du Vent en vigilance orange en raison des cumuls de pluie importants : 40 à 60 mm ont été relevés en deux heures à Papara, Papeari et Teahupo’o. Les averses localisées pourraient notamment s’étendre à Hitia’a et Tautira.
 
Ces fortes précipitations devraient se maintenir sur le sud de Tahiti et Moorea jusqu’à la nuit. Dans un communiqué, le haut-commissariat invite la population concernée à faire preuve de prudence, notamment en limitant ses déplacements et face au risque de chutes d'objets. Une accalmie progressive serait attendue avec un retour à un temps plus clément dès samedi matin.
 
La vigilance jaune pour vent violent reste d’actualité à Rapa, de même que la vigilance jaune pour orages sur la majeure partie de l'archipel des Tuamotu. 

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 26 Septembre 2025 à 15:31 | Lu 1023 fois
           


-
https://www.tahiti-infos.com/shop/Abonnements_l6.html
https://itunes.apple.com/fr/app/tahiti-kiosque/id1171749233?l=en&mt=8
https://www.tahiti-infos.com/docs/contacts-TI.png
TAHITI-INFOS est un site édité par FENUACOMMUNICATION Sarl au capital de 20 000 000 Fcfp, immeuble Manarava - Shell RDO Faa'a - BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française.
(+689) 40 43 49 49 - Dir. de publication : Sarah MOUX - Gérant : Albert MOUX
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site