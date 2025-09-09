Les îles du Vent passent en vigilance orange

Tahiti, le 26 septembre 2025 – Tahiti et Moorea passent en vigilance orange pour fortes pluies, ce vendredi après-midi : 40 à 60 mm ont été relevés en deux heures à Papara, Papeari et Teahupo’o. Les averses localisées pourraient notamment s’étendre à Hitia’a et Tautira dans l’après-midi.
Météo-France en Polynésie avait placé la Société en vigilance jaune pour fortes pluies en début d’après-midi. La tendance s’est confirmée vers 15 heures avec le passage des îles du Vent en vigilance orange en raison des cumuls de pluie importants : 40 à 60 mm ont été relevés en deux heures à Papara, Papeari et Teahupo’o. Les averses localisées pourraient notamment s’étendre à Hitia’a et Tautira.
Ces fortes précipitations devraient se maintenir sur le sud de Tahiti et Moorea jusqu’à la nuit. Dans un communiqué, le haut-commissariat invite la population concernée à faire preuve de prudence, notamment en limitant ses déplacements et face au risque de chutes d'objets. Une accalmie progressive serait attendue avec un retour à un temps plus clément dès samedi matin.
La vigilance jaune pour vent violent reste d’actualité à Rapa, de même que la vigilance jaune pour orages sur la majeure partie de l'archipel des Tuamotu.
Météo-France en Polynésie avait placé la Société en vigilance jaune pour fortes pluies en début d’après-midi. La tendance s’est confirmée vers 15 heures avec le passage des îles du Vent en vigilance orange en raison des cumuls de pluie importants : 40 à 60 mm ont été relevés en deux heures à Papara, Papeari et Teahupo’o. Les averses localisées pourraient notamment s’étendre à Hitia’a et Tautira.
Ces fortes précipitations devraient se maintenir sur le sud de Tahiti et Moorea jusqu’à la nuit. Dans un communiqué, le haut-commissariat invite la population concernée à faire preuve de prudence, notamment en limitant ses déplacements et face au risque de chutes d'objets. Une accalmie progressive serait attendue avec un retour à un temps plus clément dès samedi matin.
La vigilance jaune pour vent violent reste d’actualité à Rapa, de même que la vigilance jaune pour orages sur la majeure partie de l'archipel des Tuamotu.