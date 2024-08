Les îles du Pacifique rejettent les appels à rompre avec Taïwan

Nuku'alofa, Tonga | AFP | vendredi 30/08/2024 - Les dirigeants du Forum des îles du Pacifique, réunis aux Tonga, ont rejeté vendredi les appels soutenus par Pékin visant à rompre leurs liens avec Taïwan et ont adopté un plan régional sur la sécurité.



Dans leur communiqué final, les membres de cette alliance de 18 îles ont "réaffirmé" la validité de l'accord qui permet depuis 1992 à Taïwan d'être associé à leurs discussions en tant que partenaire en matière de développement.



Ils ont ainsi rejeté les demandes de certains alliés de Pékin, principalement des îles Solomon, de mettre fin à ce statut, au grand désarroi de l'envoyé spécial de la Chine pour ce Forum.



""Ce doit être une erreur, a déclaré Qian Bo à la presse. Vous savez, ce n'est certainement pas le consensus". "Cela ne devrait pas être le communiqué final. Il devrait y avoir une correction du texte", a-t-il ajouté.



La Chine s'efforce d'exclure Taïwan, île démocratique qu'elle considère comme faisant partie de son territoire, des forums internationaux et rejette ses revendications en matière d'autonomie.



Au sein de ce bloc régional du Pacifique, certains ont des relations diplomatiques avec Pékin et d'autres avec Taipei. Outre les Tuvalu, seules les Palaos et les îles Marshall reconnaissent encore Taïwan dans le Pacifique.



Principal partenaire de la Chine dans le Pacifique sud, les Iles Salomon ont tenté en vain d'évincer Taïwan en affirmant que le Forum devait être réservé aux "Etats souverains" et exclure les "Etats gouvernés par d'autres juridictions". Les îles Salomon accueilleront le Forum des îles du Pacifique en 2025.



Le Pacifique Sud était autrefois considéré comme un des bastions des pays reconnaissant Taïwan mais la Chine a méthodiquement réduit ce soutien. Au cours des cinq dernières années, les îles Salomon, Kiribati et Nauru ont rompu leurs liens diplomatiques avec Taipei.



Des élections doivent se tenir aux Palaos cette année et ses liens avec Taïwan feront partie des sujets qui domineront la campagne électorale.



Lors de ce Forum, la sécurité a été également l'un des principaux thèmes à l'ordre du jour.



L'Australie, alliée des Etats-Unis, a convaincu ses partenaires d'approuver un plan prévoyant la création de quatre centres régionaux de formation de la police et d'une force multinationale de réaction aux crises. Le financement initial de 271 millions de dollars sera assuré par Canberra.



Le projet a été salué par les îles Fidji mais accueilli avec méfiance par des pays plus proches de Pékin.



"La seule chose avec laquelle nous ne sommes pas d'accord est qu'il impose des conditions à notre propre sécurité intérieure", a déclaré vendredi à l'AFP le ministre des Affaires étrangèes des îles Salomon Peter Agovaka.



Les voix réticentes ont suggéré que l'objectif de l'accord ne concernait pas tant la police que le remodelage de la région pour maintenir la Chine à la marge.