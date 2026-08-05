

Les îles du Pacifique condamnent l'essai de missile chinois

Koror, Palau, le 03 septembre 2026. Les dirigeants des îles du Pacifique ont condamné conjointement jeudi l'essai de missile effectué par la Chine dans leur région, réclamant un préavis d'au moins 24 heures pour tout essai de missile balistique intercontinental.





La réaction officielle du Forum des îles du Pacifique a été formulée dans un communiqué publié à l'issue du sommet, et ce malgré les pressions exercées par Pékin sur les Palaos, pays hôte de ce sommet annuel.



Le président des Palaos, Surangel Whipps, a lu la déclaration — approuvée par 17 des 18 membres du Forum — lors d'une conférence de presse tenue tard dans la soirée.



Les dirigeants "expriment leur préoccupation concernant le récent essai de missile balistique intercontinental (ICBM) qui a survolé le territoire de plusieurs membres sans préavis en bonne et due forme", indique le communiqué.



Ils appellent "tous les États procédant à des essais d'ICBM à garantir la transparence et à rassurer [les autres nations], notamment en communiquant un préavis d'au moins 24 heures avant l'essai, conformément aux pratiques internationales".



"La République de Naoero a exprimé son désaccord", a précisé M. Whipps, en utilisant la nouvelle appellation officielle de Nauru.



Le président des Palaos, Surangel Whipps, avait appelé jeudi les pays du Pacifique à adopter une position "unifiée" face à la Chine, au dernier jour du sommet du Forum des îles du Pacifique, marqué par des tensions avec Pékin.



"Une voix unie du Pacifique est essentielle pour amener Pékin à respecter la souveraineté, la transparence et à être un partenaire responsable", avait déclaré à la presse M. Whipps.



La Chine avait procédé en juillet au tir d'un missile balistique intercontinental, dont la trajectoire s'était achevée dans une zone maritime située entre les îles Salomon, Nauru et Tuvalu, selon des observateurs.



Plusieurs dirigeants du Pacifique avaient condamné ce tir, mais le Forum, qui rassemble 18 membres, n'avait pas encore adopté de position officielle.



Pékin affirme qu'il s'agissait d'un "exercice de routine" dans le cadre de son entraînement militaire annuel et que les pays concernés avaient été informés à l'avance.



Le ministère chinois des Affaires étrangères a accusé jeudi les Palaos de chercher à "détourner" les positions des autres membres du Forum.



Pékin a exprimé son désaccord et menacé de "conséquences" après la présence du ministre taïwanais des Affaires étrangères, Lin Chia-lung, à la cérémonie d'ouverture du sommet.



L'influence croissante de la Chine dans le Pacifique a également alimenté les interrogations sur les absences de plusieurs dirigeants, certains ayant envoyé des ministres de rang inférieur.



Le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères Winston Peters a évoqué la possibilité d'une ingérence étrangère.



Le président des Kiribati, favorable à Pékin, avait annoncé son absence. Le Premier ministre des îles Salomon, Matthew Wale, avait lui aussi quitté les Palaos dimanche pour gérer une crise politique dans son pays.



Les îles Salomon étaient jusqu'à récemment un proche partenaire de la Chine dans le Pacifique, avant l'élection de M. Wale, qui a promis de réexaminer un accord de sécurité secret avec Pékin et de renforcer les relations avec les Etats-Unis et l'Australie.

Rédigé par AFP le Jeudi 3 Septembre 2026 à 10:34 | Lu 452 fois





