

Les îles Samoa se dotent d'un nouveau Premier ministre après des mois de troubles politiques

Sydney, Australie | AFP | mardi 15/09/2025 - Les îles Samoa ont intronisé mardi un nouveau Premier ministre, qui a promis de bâtir un pays "uni" après des mois de luttes politiques, ont rapporté les médias locaux.



Lors d'une cérémonie qui a duré près de cinq heures, La'aulialemalietoa Leuatea Polataivao Schmidt, vêtu d'une veste rouge de cérémonie, a remercié le peuple samoan pour son vote lors des élections du mois dernier.



"Travaillons ensemble main dans la main pour construire des (îles) Samoa plus fortes, en paix et en harmonie", a-t-il déclaré selon le média néo-zélandais RNZ.



Parmi les principaux défis auxquels M. Schmidt va être confronté figure la hausse des prix - une question majeure dans ce pays de 220.000 habitants.



Le nouveau dirigeant remplace Fiame Naomi Mata'afa, forcée de dissoudre le Parlement en mai après que les députés ont rejeté sa proposition de budget.



Elue en 2021 comme première femme à la tête du pays, elle a tenté en vain de briguer un nouveau mandat.



Surnommée "la dame de fer du Pacifique", elle reste toutefois au Parlement en tant que membre indépendante.

