Les îles Salomon accusent les journalistes étrangers de fomenter un "changement de régime"

Honiara, Îles Salomon | AFP | jeudi 25/08/2022 - La couverture médiatique des îles Salomon par les correspondants étrangers est "irrespectueuse et dévalorisante", a estimé le cabinet du Premier ministre qui accuse les médias étrangers de fomenter un "changement de régime".



Dans une longue déclaration fustigeant la récente couverture médiatique, le bureau du Premier ministre pro-Pékin Manasseh Sogavare, a accusé les journalistes occidentaux d'essayer de provoquer un "changement de régime".



Il a également accusé les médias de "propager des sentiments anti-chinois".



Ciblant un reportage de la chaîne ABC sur l'influence croissante de la Chine dans les îles Salomon, la déclaration accuse le diffuseur public australien de "profilage racial", de "racisme et de stéréotypes raciaux".



"La Constitution des îles Salomon protège (...) de la discrimination raciale et le gouvernement(...) veillera à ce que les pratiques raciales soient éliminées des îles Salomon", est-il encore indiqué dans la déclaration, citant l'exemple du Kiribati - autre allié de Pékin - qui "dans le passé, a déporté des journalistes".



"ABC ou d'autres médias étrangers doivent comprendre que la manière dont les journalistes sont autorisés à se conduire dans d'autres (pays) ne leur donne pas le droit de se comporter de la même manière dans le Pacifique."



M. Sogavare a récemment renforcé ses liens avec la Chine, notamment en signant en avril un pacte de sécurité aux contours flous, alimentant les inquiétudes des Occidentaux concernant l'influence de plus en plus grandissante de Pékin dans la région.



Le Premier ministre des îles Salomon, Manasseh Sogavare, a déclaré à plusieurs reprises qu'aucune base militaire chinoise ne serait construite dans son pays, mais il n'a pas rendu publique la version finale de l'accord.