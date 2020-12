Les hôtels du Pearl Resorts of Tahiti changent de nom

Tahiti, le 18 décembre 2020 - Le Pearl Resorts of Tahiti "fait peau neuve avec une toute nouvelle identité" pour ses cinq établissements à Bora Bora, Nuku Hiva, Taha'a, Tahiti et Tikehau, annonce le Groupe hôtelier.



L'entreprise qui forme une collection de cinq hôtels en Polynésie (situés à Bora Bora, Nuku Hiva, Taha'a, Tahiti et Tikehau), "tous fermement ancrés dans leur identité polynésienne" s'affichent désormais à travers une "identité graphique rénovée et partagée, déclinée en cinq éléments et cinq couleurs." Vert pour Tahiti, rouge pour Bora Bora ou jaune pour Taha'a. Des hôtels qui s’associent désormais "à cinq éléments naturels qui constituent l’essence des îles." Les noms de chaque hôtel changent également. Une modification plutôt subtile. Ainsi le Tahiti Pearl Beach Resort& Spa devient Le Tahiti by Pearl Resorts, le Nuku Hiva Pearl Lodge devient Le Nuku Hiva by Pearl Resorts, et ainsi de suite.