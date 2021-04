Les guides sanitaires de Bora Bora dans les starting-blocks

Bora Bora, le 20 avril 2021 - Douze guides sanitaires de Bora Bora ont suivi une formation en prévision de la réouverture des frontières. Ils ont ainsi pu réactualiser et enrichir leurs compétences. Leur mission de sensibilisation auprès de la population et des voyageurs continue notamment sur la vaccination, les gestes barrières et les protocoles sanitaires.



Réunis à l’office du tourisme de Bora Bora, douze guides sanitaires ont participé en début de semaine à une formation en vue de l’ouverture prochaine des frontières aux Américains, le 1er mai. Il s’agit d’une réactualisation de leurs compétences car ils vont à nouveau être amenés à sensibiliser la population et les voyageurs sur les gestes barrières, les protocoles sanitaires et la vaccination. Pendant deux jours, lundi et mardi, ils ont été mis en situation et formés par exemple sur la façon d’aborder la population au sujet de la vaccination, comment parler de l’importance des mesures sanitaires, du port du masque et des restrictions dans les lieux publics.



“Dur sera notre travail, mais on y va”



Johanna Tautu est l’une d’entre elles : “Aujourd’hui nous avons une formation sur la vaccination et nous avons pour mission d’aller à la rencontre de la population pour informer sur le vaccin. Nous avons fait aussi un atelier de mise en situation sur la réouverture des frontières. (…) Nous serons amenés à faire un travail de collaboration avec les prestataires touristiques ici, donc on doit savoir orienter les visiteurs et informer des mesures sanitaires locales. Dur sera notre travail, mais on y va. On veut que nos frontières s’ouvrent mais on veut aussi protéger notre population.”



Ils vont être amenés à de nouvelles fonctions, en tant que guides sanitaires touristiques. Dès le troisième trimestre, ils devront savoir orienter les visiteurs de la Perle du Pacifique et devront développer une collaboration avec les acteurs du tourisme.